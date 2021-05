Voici une initiative qui pourrait intéresser le “génie“ tunisien en général, et les professionnels du tourisme en particulier.

En effet, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) est à la recherche des meilleurs exemples de villages ruraux qui mettent à profit le tourisme comme source de débouchés et comme moyen de sauvegarder la collectivité, les traditions et le patrimoine locaux.

Il s’agit de détecter les villages abordant le tourisme sous un angle innovant et porteur de transformation dans les zones rurales, dans le droit fil des objectifs de développement durable (ODD).

Avec pour ambition que le tourisme soit une force positive au service de la transformation, du développement rural et du bien-être communautaire, l’initiative des « Best Tourism Villages by UNWTO » vise à maximiser la contribution du secteur à la réduction des inégalités régionales et à la lutte contre le dépeuplement des campagnes.

Elle cherche aussi à promouvoir le rôle du tourisme dans la valorisation et la sauvegarde des villages ruraux et de tout ce qui leur est associé : paysages, systèmes de savoir, diversité biologique et culturelle, et valeurs et activités locales, dont la gastronomie.

L’initiative des « Best Tourism Villages by UNWTO » est lancée à l’occasion de l’ouverture du premier bureau régional de l’OMT au Moyen-Orient à Riyad en Arabie saoudite, venant souligner l’une des vocations du bureau qui sera, entre autres, de promouvoir le rôle du tourisme dans le développement rural.

Célébration du tourisme comme moteur du développement et du bien-être en milieu rural

« Le tourisme peut être un vecteur de changement positif pour les populations rurales partout dans le monde » a déclaré le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili. « Nous voulons distinguer les villages dans ce qu’ils ont de plus singulier et présenter les meilleures initiatives pour mettre le tourisme au service d’un meilleur avenir dans les zones rurales. À mesure que le tourisme reprend, nous nous employons à faire en sorte que personne – ni aucun village – ne soit laissé pour compte ».

À l’inauguration du bureau régional de l’OMT à Riyad, Son Excellence Ahmed Al Khateeb, le Ministre saoudien du tourisme, a déclaré : « Nous sommes fiers d’être un partenaire de l’OMT pour lancer cette initiative importante. Pour nos populations rurales, le tourisme est un moyen de faire connaître leur culture dynamique, leur cuisine incroyable et la fameuse hospitalité saoudienne, tout en bénéficiant des débouchés socioéconomiques offerts par le secteur. »

L’initiative comprend trois piliers :

1- Label Best Tourism Villages by UNWTO : Le label va distinguer un village qui est un exemple de destination de tourisme rural remarquable, qui possède des atouts culturels et naturels reconnus, qui préserve et promeut les valeurs, les produits et les modes de vie communautaires ruraux, et qui est clairement attaché à l’innovation et à la durabilité dans toutes ses dimensions (économique, sociale et environnementale).

2- Programme Upgrade Best Tourism Villages by UNWTO : Le programme de mise à niveau bénéficiera à des villages ne satisfaisant pas entièrement aux critères du label. Ces villages recevront un soutien de l’OMT et de ses partenaires en vue d’améliorer des aspects des domaines identifiés comme présentant des insuffisances lors du processus d’évaluation.

3- Réseau Best Tourism Villages by UNWTO :Le réseau sera un espace pour l’échange de données d’expérience et de bonnes pratiques, d’enseignements et d’opportunités. Il réunira les représentants des villages auxquels a été décerné le label des « Tourism Villages by UNWTO » et des villages participant au programme de mise à niveau, des experts, et des partenaires publics et privés engagés en faveur de la promotion du tourisme pour le développement rural.

Les États membres de l’OMT peuvent présenter jusqu’à trois villages pour évaluation dans le cadre de l’initiative. La période de présentation des candidatures se terminera le 31 juillet 2021. Les villages sélectionnés seront annoncés en octobre 2021, à l’occasion de la vingt-quatrième session de l’Assemblée générale de l’OMT [Marrakech (Maroc), 12-15 octobre 2021].