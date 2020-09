Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a annoncé que la “Journée nationale du tourisme rural” sera célébrée le 26 septembre de chaque année.

En marge d’une cérémonie tenue à l’occasion de la célébration, samedi 26 septembre, de la Journée mondiale du tourisme, il a ajouté que le gouvernement œuvre à diversifier le produit touristique pour soutenir davantage le tourisme alternatif, à l’instar du tourisme rural et pour ancrer le principe de développement solidaire, réitérant que l’hôtellerie et le tourisme balnéaire restent l’épine dorsale du secteur touristique en Tunisie.

Mechichi a, en outre, souligné que la présence de gîtes ruraux dans des régions qui souffrent d’un retard de développement peut créer une réelle dynamique au sein de ces zones et contribuer à créer de l’emploi, notamment, au profit des femmes, et à booster l’artisanat d’autant plus qu’il ne s’agit pas d’un tourisme saisonnier, mais d’une activité qui s’étend tout au long de l’année.

D’autre part, il a rappelé que le gouvernement a pris un certain nombre de décisions au profit du secteur du tourisme, qui doivent être accélérées, faisant savoir que les mesures annoncées n’ont pas sauvé la saison touristique suite à l’évolution de la situation épidémique causée par le coronavirus, ce qui a obligé le gouvernement à les modifier à chaque fois.

A noter que la Journée mondiale du tourisme, célébrée le 27 septembre de chaque année, est organisée cette année sur le thème “Le tourisme rural et son rôle dans le soutien au développement régional durable”.

La Tunisie célèbre cette journée à travers la destination écotouristique de Tabarka/Ain Draham (gouvernorat de Jendouba), naturellement riche avec la mer, les forêts, les sites archéologiques, les réserves naturelles et les sources chaudes, permettant ainsi au secteur du tourisme de participer à la reprise économique.

Le tourisme est l’un des secteurs les plus touchés par la pandémie de Covid-19 et les restrictions de voyage et la baisse brusque de la demande des consommateurs ont entraîné une régression sans précédent du nombre de touristes à l’échelle internationale et des pertes économiques et de postes d’emplois.