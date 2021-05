3ème édition de la foire du Sahel de l’artisanat, du 28 mai au 6 juin 2021

La 3ème édition de la foire du Sahel de l’artisanat sera organisée du 28 mai au 6 juin 2021, au Palais des expositions du sahel à l’initiative de la Société Zitouna des foires et en collaboration avec l’office National De l’artisanat (ONAT).

Environ 200 exposants participeront à cet événement, qui s’étend sur une superficie de 5000 m2. Plus de 40 mille visiteurs sont attendus à cette foire, selon un communiqué publié, mercredi, par l’ONAT.

Cette manifestation constitue une opportunité pour les gouvernorats de l’intérieur du pays pour mettre en valeur le riche patrimoine et les spécificités des régions .Un espace sera réservé aux femmes rurales pour exposer leurs produits et leurs créativités.

La foire du sahel de l’artisanat comprend, également, un programme riche et varié pour inciter à la consommation du produit traditionnel tunisien.

Cette édition s’inscrit, selon les organisateurs, dans le cadre de la promotion du produit traditionnel tunisien à travers l’intensification et la diversification de l’organisation des événements nationaux et régionaux. Il s’agit, en outre, d’aider les artisans et propriétaires des entreprises artisanales à faire face aux difficultés conjoncturelles lesquelles ont limité leurs activités au cours de la propagation de la pandémie Covid-19.