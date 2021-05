Dans le cadre de son deuxième appel à projets “Tech Tunisia“, le projet Innov’i – EU4Innovation, d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat innovant en Tunisie – financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France -, attribue des fonds de subvention à 9 structures et programmes d’appui de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie, sélectionnés parmi 101 candidatures reçues.

Lancé en août 2020, ce fonds propose des subventions allant de 75 000 euros (plus de 240 000 dinars tunisiens) à 150 000 euros (plus de 490 000 dinars tunisiens) pour une enveloppe globale de 1 150 000 euros (environ 3,8 millions de dinars tunisiens).

Les projets retenus ont pour objectif le renforcement des actions et programmes d’accompagnement pour le développement et la montée en puissance des entreprises et des filières de la Tech tunisienne, et le renforcement des partenariats et des connexions entre les écosystèmes de l’entrepreneuriat innovant tunisiens et internationaux.

Les 9 structures sélectionnées sont les suivantes :

– Minassa : un programme visant à faires émerger des startups numériques innovantes évoluant dans le secteur des Industries culturelles et créatives ;

– CEED : un programme qui a pour objectif de renforcer les capacités des startups en Agro-Tech ;

– Open Tunisia : un programme de pré-incubation Tech For Good dédié aux jeunes porteurs d’idées de startups technologiques à fort impact ;

– TACT : un programme qui a pour ambition de développer les synergies entre startups et entreprises des TIC ;

– ACTIA : un incubateur et un espace d’innovation dans l’entreprise afin de soutenir l’innovation collaborative

– World Bio consulting : un programme qui vise à développer des projets innovants en Health-Tech sur les axes E-Santé, Med-Tech et Bio-Tech

– Foundup : un programme qui vise à accompagner les startups et porteurs d’idées technologiques jusqu’à leur internationalisation

– Stecia : un programme visant à impulser les partenariats dans le secteur Agri-Tech entre la Tunisie et les pays de l’Afrique subsaharienne, en particulier le Sénégal

– Association jeunes leaders : un programme dont l’objectif est de développer des startups en Health-Tech dans la région de Monastir et Sousse

Pour plus d’informations sur les structures, veuillez consulter le site web du projet Innov’i – EU4Innovation : www.innovi.tn

Les projets démarrent entre mai et juillet 2021 pour une période allant de 12 à 18 mois, et succèdent ainsi au premier appel à projets lancé en décembre 2019, dans le cadre du programme de subvention du projet Innov’i – EU4Innovation.

A propos du projet Innov’i – EU4Innovation

Innov’i – EU4Innovation est un projet d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France. Ce projet vise à accompagner le renforcement, la structuration et la pérennisation de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation tunisien.

En savoir plus : www.innovi.tn