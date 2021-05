Les jeunes étudiants africains passionnés par les sciences et technologies spatiales auront l’occasion de participer virtuellement à la 1ère édition de l’AfricaThon qui aura lieu les 22 et 23 mai 2021 à l’initiative de l’Université Mohammed VI Polytechnique (Maroc).

Ouverte aux jeunes africains âgés de 18 à 25 ans, la compétition appuyée par plusieurs pays africains à l’instar de la Tunisie et de l’Afrique du Sud, s’articulera autour de la problématique suivante : “les sciences et technologies spatiales au service de la connectivité en Afrique”.

Les participants qui seront répartis en équipes de trois, seront donc amenés à évaluer les barrières et les lacunes de connectivité qui existent à travers le continent africain, et à identifier les solutions à même de remédier à ces lacunes et de faire progresser le secteur prometteur des télécommunications en Afrique à travers le recours aux sciences et technologies spatiales.

Les participants assisteront ainsi à des conférences et à des séances de mentoring sur une plateforme 100% digitale de partage d’idées en vue de produire des contenus scientifiques et des solutions innovantes, aux problématiques actuelles et futures du continent.

Cette compétition débouchera sur un programme d’incubation pour les meilleures idées développées ainsi que sur une assistance financière pour les équipes gagnantes pour l’implémentation de leurs idées. (Première équipe : 15 000 DH, Deuxième équipe : 10 000 DH, Troisième équipe : 7 000 DH).

Les jeunes intéressés par l’Africathon, sont appelés à développer un objectif ou une hypothèse qui correspond à la problématique du hackathon et à identifier les solutions pertinentes à la problématique évoquée en utilisant les sciences et technologies spatiales. Ils doivent soumettre leur travail en format PDF à l’adresse email : africathon@emines.um6p.ma et préparer une présentation de pitch pour le Jury.

L’inscription à la compétition se fait par le biais du lien suivant : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTpd190xCZ0GnP6VKIRxzwZm8v-kVjU2a7Hr5x-W_I1PQqLg/viewform au plus tard le jeudi 20 mai 2021.