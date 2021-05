À Madrid, les innovateurs et leurs idées contribuant à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) ont été à l’honneur le 18 mai 2021. La finale du concours mondial de l’OMT de start-up pour les ODD a permis de récompenser 25 entrepreneurs et entreprises pour leur créativité et leur engagement envers le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses 17 objectifs ambitieux.

Organisé par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) avec le soutien de 25 partenaires de tout l’écosystème mondial de l’innovation, le concours est la plus vaste initiative en matière d’innovation jamais engagée par un organisme du système des Nations unies. Ce sont plus de 10 000 candidatures en provenance de 138 pays qui ont été reçues, chacune d’elles promettant de faire progresser un ou plusieurs des 17 ODD.

Des vainqueurs animés par un objectif commun

« Les gagnants d’aujourd’hui peuvent être une source d’inspiration pour trouver de nouveaux moyens d’accélérer la progression vers plus de durabilité, d’égalité et d’inclusion », a déclaré le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, dans son message de félicitations aux finalistes. Toutes les régions du monde étaient représentées parmi les 25 gagnants à l’événement de clôture à Madrid, qui s’est tenu la veille du Salon international du tourisme “FITUR“ (du 19 au 23 mai 2021).

Quant au secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, il a souligné que « les lauréats du concours mondial de l’OMT de start-up pour les ODD peuvent nous remettre sur la voie d’un avenir meilleur et plus durable, pour l’humanité comme pour la planète ».

La finale du concours a mis en lumière la force du tourisme comme levier pour réaliser le Programme 2030, en étant un moteur du progrès dans les domaines de la gestion des déchets et des ressources, de la production d’énergie verte, d’expériences dans les destinations et de la décarbonation, et en créant des emplois décents pour tous, en favorisant l’inclusion et l’égalité femmes-hommes et en protégeant les écosystèmes.

Soutien de la classe politique et des entreprises

L’événement a également mis en évidence le fort soutien politique dont bénéficie l’OMT dans l’accomplissement de sa mission de promotion de l’innovation et de l’entrepreneuriat. Se trouvaient aux côtés du secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, à l’opéra de Madrid, les ministres en charge du Tourisme du Sri Lanka et du Panama, l’ambassadeur du Qatar en Espagne, le Maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, et le secrétaire d’État espagnol au Tourisme, Fernando Valdés.

Dans le contexte de la finale, l’OMT a également appuyé “Apolitical et Mastercard“ lors d’un débat spécial sur les partenariats numériques avec les pays, mettant en avant les principaux acteurs de la reconstruction du tourisme grâce à l’innovation. Des remerciements appuyés ont également été adressés aux parrains et aux collaborateurs du “concours mondial de start-up pour les ODD“, notamment le partenaire principal, Wakalua (pôle d’innovation de Globalia), la compagnie aérienne partenaire Qatar Airways et des collaborateurs tels que Telefonica, Amazon Web Services ou Amadeus, entre autres.