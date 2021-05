Le médecin vétérinaire à la direction générale des services vétérinaires, Mohamed Ali Bannour, affirmé, lundi 17 mai 2021, qu’il existe trois foyers de contamination de la grippe équine (deux dans le gouvernorat de l’Ariana et un dans le gouvernorat de Manouba).

Il a ajouté dans une déclaration à l’Agence TAP, que cette maladie, qui a infecté jusqu’à présent 158 ??chevaux, n’est pas contagieuse et ne se transmet pas à l’homme mais elle se propage rapidement.

Et de préciser que les chevaux sont actuellement soumis, quotidiennement, à un contrôle sanitaire vétérinaire par les médecins vétérinaires relevant des commissariats régionaux au développement agricole, pour contrôler leur état de santé et de leur accorder les vaccinations nécessaires afin de réduire la gravité de la maladie.

Les symptômes de la grippe équine sont principalement caractérisées par une température élevée, écoulement nasal, toux et manque de nourriture, appelant les vétérinaires des secteurs public et privé de tous les gouvernorat de la République à contacter les médecins vétérinaires dès que l’apparition des premiers symptômes afin d’effectuer les analyses nécessaires, étant donné qu’il existe une similitude dans les symptômes de cette maladie avec d’autres maladies infectieuses.

Bannour a souligné la nécessité de vacciner les animaux sains selon le protocole vaccinal utilisé, considérant que la vaccination est la solution la plus efficace pour protéger les animaux, en respectant les procédures de biosécurité dans les étables, notamment en ce qui concerne la mobilité d’animaux et des ouvriers et la mise en quarantaine de l’écurie ou de l’établissement pendant une période de 21 jours à compter de la date de la dernière maladie.

Parmi les autres procédures à suivre selon le médecin, la séparation des animaux malades , suspects ou nouvellement acheté dans des endroits éloignés des autres animaux, le nettoyage et la désinfection des étables, des lieux où se trouvent les chevaux infectés, des machines et tous les outils et équipements susceptibles d’avoir été contaminés à la suite d’une infection par des produits adoptés par les services concernés.

A rappeler que suite à la hausse du nombre de cas confirmés de grippe équine et la rapidité de propagation, les services vétérinaires avaient confirmé dans un communiqué l’importance d’appliquer le circulaire du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche n ° 69 du 7 mai 2021 sur la prévention et la protection du troupeau contre la grippe équine.