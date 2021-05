L’UNESCO vient d’annoncer que le professeur Tawfik Jelassi a été nommé sous-directeur général et sera basé à son siège parisien qu’il rejoindra en juillet 2021. L’organisation des Nations unies a une mission ambitieuse : contribuer à la construction d’une culture de la paix, à l’éradication de la pauvreté, au développement durable et au dialogue interculturel à travers l’éducation, les sciences, la culture, la communication et l’information ; il dessert 193 États membres à travers le monde.

Jelassi dirigera le secteur de la communication et de l’information, qui couvre la transformation numérique, l’innovation numérique, la société de la connaissance, la liberté d’expression et le rôle des technologies de l’information et de la communication dans l’avenir de l’éducation.

Force puissante à l’IMD, Tawfik Jelassi a été professeur de stratégie et de gestion de la technologie ainsi que codirecteur de OWP – Orchestrating Winning Performance – le programme phare de l’institut. Le programme OWP de l’IMD, qui en est à sa 27e année, est le plus grand programme de formation des cadres d’IMD avec plus de 600 participants inscrits par an. Le ressortissant tunisien a joué un rôle déterminant dans la transformation de l’OWP d’un programme en face à face organisé à Lausanne et à Dubaï en une offre entièrement virtuelle et reposant sur la technologie qui a permis aux participants d’explorer de nouvelles idées et de chercher l’inspiration malgré les limites du COVID-19.

« L’accélération de l’éducation numérique n’a jamais été plus importante ni plus pertinente que pendant la pandémie continue de Covid-19, a déclaré Jelassi. Je suis reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de transformer OWP en un programme novateur et tourné vers l’avenir qu’il est aujourd’hui ».

Jelassi a enseigné un certain nombre de programmes à l’IMD, notamment des conseils de haute performance, un programme de percée pour les cadres supérieurs, un programme de gestion avancée, un renforcement des talents et le programme de MBA, ainsi que la direction de plusieurs programmes de formation des cadres sur mesure pour des clients tels que Turkcell, Telecom Malaisie, Axiata, OCP, Alfa Telecom, SOCAR, AS Watson, Metinvest et Oman LNG.

« Nous souhaitons à Tawfik un grand succès dans son nouveau rôle stimulant à l’UNESCO. Grâce à son expérience unique en politique, en milieu universitaire, en entreprises et en technologies de l’information et de la communication, nous sommes convaincus qu’il apportera une excellente contribution à l’avancement de la mission de l’organisation à travers le monde. Nous sommes également ravis que Tawfik continue d’apparaître dans certains programmes IMD, si le calendrier le permet », a déclaré le doyen IMD de la faculté Anand Narasimhan.

Avant de rejoindre l’IMD, Jelassi était ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Technologies de l’information et de la communication dans le gouvernement de transition en Tunisie (2014-2015). Il fut président du conseil d’administration d’Ooredoo Tunisie, le premier opérateur de télécommunications mobiles du pays.

Entre 2000 et 2013, il a été professeur et doyen de la Business School de l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées (Paris). Il était coordinateur du département de gestion des technologies et professeur associé à l’INSEAD (Fontainebleau).

Jelassi a co-écrit sept livres, dont “Strategies for e-business: Value Creation and Digital Business Transformation” (juin 2020, Springer). Ses études de cas sur des entreprises telles que BP, Tesco, Bertelsmann, Nordea, Safaricom, Otis et Ducati, entre autres, lui ont valu de nombreux prix d’excellence.