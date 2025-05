La trajectoire du Dr Tawfik Jelassi illustre l’excellence tunisienne au service du numérique et du savoir. Né à Monastir en 1957, il se forme entre la France et les États-Unis, décrochant en 1985 un doctorat en systèmes d’information à la New York University​.

Il embrasse ensuite une brillante carrière académique et managériale à l’international. Il est notamment professeur et directeur du département Management technologique à l’INSEAD (Fontainebleau), doyen de l’École nationale des ponts et chaussées à Paris, ainsi que président du conseil d’administration de l’opérateur télécom Ooredoo Tunisie.​

En 2015, il rejoint l’IMD Business School de Lausanne en tant que professeur et directeur de programme, un poste qu’il occupe jusqu’en 2021​.

La fibre du service public le rattrape en 2014 : il rentre en Tunisie pour servir comme ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Technologies de l’information et de la communication au sein du gouvernement de transition.

Cette parenthèse gouvernementale témoigne de ses valeurs d’engagement civique et de son attachement au partage du savoir. En juillet 2021, l’UNESCO fait appel à lui comme Sous-Directeur Général pour la Communication et l’Information​.

À ce poste, il pilote la stratégie de l’Organisation dans des domaines cruciaux : construction de sociétés du savoir inclusives, innovation numérique et défense de la liberté d’expression​.

La gouvernance d’Internet, l’éthique de l’intelligence artificielle et la lutte contre la désinformation en ligne figurent parmi ses priorités actuelles. Il promeut une coopération internationale pour humaniser les algorithmes et l’IA – l’UNESCO a ainsi fait adopter en 2021 la première Recommandation mondiale sur l’éthique de l’IA par l’ensemble de ses 193 États membres​.

Face aux dérives des réseaux sociaux, Dr Jelassi dénonce l’impact des contenus toxiques amplifiés par les algorithmes, qu’il considère comme une atteinte directe au droit fondamental à l’information​.

Il plaide ainsi pour une régulation des plateformes numériques ancrée dans les droits humains et la transparence​.

(Avec IA et Médias)