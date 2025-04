Dans notre spéciale série « Nos Ambassadeurs de l’Excellence », nous vous dévoilons le parcours inspirant de Dr. Tawfik Jelassi, Ancien Doyen de l’École internationale de management des Ponts et Chaussées, Ancien ministre Tunisien et depuis Juillet 2021, sous-directeur générale de communication et d’informations de l’UNESCO.

Dr. Tawfik nous invite à découvrir un quotidien unique avec des ministres, des ambassadeurs et autres représentants de la diplomatie des 194 états membres de UNESCO. Imprégné d’une sagesse diplomatique, Dr. Jelassi nous partage une riche vision du Digitale et des éléments clés de son large portefeuille à l’échelle planétaire.

A travers son rôle dans la « Tech Diplomacy », Dr. Lobna Karoui a animé une conversation authentique autour de sujets clés pour l’avenir de la Tunisie et du continent Africain comme l’intelligence Artificielle, le future de l’éducation et du travail ainsi que l’importance d’une nouvelle forme de Diplomatie pour la région MEA. Dr. Jelassi, nous a éclairé sur ces sujets avec un regard d’expertise au cœur de l’UNESCO, une des agences des NATIONS UNIES.

Dr. Lobna Karoui et son invité « Dr. Tawfik Jelassi », offrent une Masterclass en « Tech Diplomacy » qui s’adresse à tous nos citoyens Tunisiens pour les encourager à persévérer et à réaliser leurs rêves pour une Nation souveraine.

Dr. Lobna Karoui est Présidente de l’association internationale «AI Exponential Thinker» qui œuvre à éduquer et sensibiliser les jeunes générations sur les opportunités des technologies dont l’intelligence artificielle et leurs potentiels risques.

Dr. Karoui est speaker international et contributrice, invitée par des grandes Institutions et organisations Américaines comme Harvard, Bloomberg, Amazon et Forbes.

Diplômée de Dauphine, Supélec et Yale, Lobna Karoui a dans son actif des chapitres de livres, des publications scientifiques en IA, des interviews pour des Médias et une série de Podcasts avec des invités prestigieux de Google, Amazon, Softbank, WEF.