Dans un épisode marquant du podcast Radio Diaspora Tunisia, animé par Dr. Lobna Karoui, experte en IA exponentielle, l’invité est le Dr. Tawfik Jelassi, ancien ministre tunisien et aujourd’hui sous-directeur général à l’UNESCO en charge de la communication et de l’information. Cette rencontre propose une réflexion de fond sur les enjeux de l’intelligence artificielle, la désinformation et l’éthique numérique à l’échelle mondiale.

Un parcours d’excellence tunisien au service du multilatéralisme

Dr. Jelassi incarne le parcours académique et professionnel d’exception. De professeur à l’INSEAD et IMD Lausanne à membre dirigeant d’UNESCO, il a toujours œuvré à la croisée des mondes de l’éducation, des technologies et de la gouvernance. Son rôle actuel l’implique dans la coordination de plus de 194 États membres sur des sujets aussi sensibles que la désinformation, la sécurité des journalistes et la gouvernance numérique.

Désinformation : la menace n°1 selon le Forum de Davos

Selon le dernier rapport du Forum économique mondial, la désinformation est désormais considérée comme le risque mondial le plus critique, devant même le changement climatique. Pour Dr. Jelassi, la montée en puissance des contenus falsifiés (deepfakes), de la haine en ligne ou encore de la violence numérique, notamment envers les femmes, impose une réponse internationale.

L’UNESCO agit : vers un “Internet de confiance”

Face à ces défis, l’UNESCO a lancé dès 2021 une initiative ambitieuse : Vers un Internet de confiance. Cette démarche multilatérale repose sur une consultation mondiale ayant réuni plus de 10 000 contributions issues de 130 pays. Le fruit de ce travail a abouti aux Directives de gouvernance des plateformes numériques, aujourd’hui en phase de test dans plusieurs pays.

Dr. Jelassi rappelle que l’UNESCO n’est ni régulateur, ni vendeur de technologies, mais un catalyseur de dialogue mondial. L’objectif : construire un espace numérique sûr, accessible et respectueux de la liberté d’expression.

L’intelligence artificielle : entre promesses et périls

Autre chantier clé porté par l’organisation : l’éthique de l’intelligence artificielle. En 2021, bien avant la généralisation des IA génératives comme ChatGPT, l’UNESCO a adopté une Recommandation sur l’éthique de l’IA, aujourd’hui mise en œuvre dans 60 pays. Elle vise à encadrer les usages de l’IA pour en limiter les dérives : amplification des biais sexistes, propagation de fausses informations, atteintes à la vie privée.