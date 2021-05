L’Association tunisienne de la prévention routière (ATPR) participe à la 6e Semaine mondiale de la sécurité routière des Nations unies qui se tient du 17 au 21 mai 2021. C’est ce qu’indique Amira Gaddour, présidente de la commission des relations extérieures à l’ATPR.

En coopération avec l’Organisation arabe pour la sécurité routière et l’Observatoire africain de la sécurité routière (ARSO), l’ATPR participe dans le cadre de la 6e Semaine mondiale de la sécurité routière de l’ONU, au forum en ligne qui aura lieu samedi 22 mai, en présence du représentant de la Banque mondiale et de conférenciers de plusieurs pays comme Singapour, la France, le Canada et le Mali.

Le forum sera l’occasion de focaliser sur le rôle de la réduction de la vitesse dans la baisse des accidents de la route et la réalisation des objectifs du développement durable.

Selon Amira Gaddour, l’ATPR a entamé la campagne “Villes en sécurité” en coordination avec les municipalités et les ministères concernés qui ambitionne de réviser la vitesse à 30 km/h dans les zones urbaines et en particulier aux alentours des établissements éducatifs.

Notons que conformément aux objectifs de développement durable à l’horizon 2030, les Nations Unies font fait appel aux pays à créer des environnements propices à des transports sûrs et durables permettant de diminuer de moitié à l’échelle mondiale le nombre de décès et de blessures dus à des accidents de la route.