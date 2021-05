Des représentants de plusieurs pays et instances (Tunisie, Maroc, Sénégal, Côte d’Ivoire, Egypte, Liban, Canada, Commission européenne et d’autres instances multilatérales) ont été unanimes à souligner la nécessité de lancer une action multilatérale urgente, à travers trois grandes mesures.

Lors d’une réunion virtuelle sur la question de la pollution marine, et plus précisément l’utilisation abusive de la matière plastique, ils ont recommandé l’intégration de politiques et de nouveaux plans d’investissement dans les stratégies de relance post-COVID-19, afin de réduire l’utilisation abusive de la matière plastique, valoriser les déchets plastiques et favoriser une reprise économique plus verte et plus inclusive.

Il s’agit de partager des informations et d’échanger les meilleures pratiques pour élaborer des solutions optimales outre l’implication de tous les maillons de la filière du plastique dans une transition vers une économie circulaire.

Chaque année, environ 570 000 tonnes de plastique sont déversées dans la mer Méditerranée, l’équivalent de 33 800 bouteilles en plastique par minute.