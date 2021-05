Après six ans d’absence, un premier vol irrégulier ” AJ954 ” de LUXAIR en provenance de Luxembourg avec 50 touristes a atterri dimanche 9 mai 2021 à 10h35 mn à l’Aéroport international Monastir – Habib Bourguiba, selon les déclarations du commissaire régional du tourisme à Monastir, Faouez Ben Hlima.

Il a souligné que le protocole sanitaire touristique s’applique à la lettre dans les différentes étapes par lesquelles passe le touriste depuis son ascension de l’avion à destination de la Tunisie jusqu’à son arrivée à l’aéroport international Monastir-Habib Bourguiba, où un groupe d’agents sanitaire a été mobilisé pour assurer leur transfert des voyageurs à bord d’un bus vers l’hôtel de résidence.

En fait le premier vol de la compagnie aérienne LUXAIR a atterri vendredi à l’Aéroport International Tunis-Carthage avec 19 touristes à bord, alors que ceux ayant atterri sur cet aéroport ont réservé, pour leur séjour, des hôtels à Sousse et Mahdia pour une durée comprise entre une et deux semaines.

La compagnie aérienne LUXAIR, dont le dernier vol avait atterri à l’aéroport Monastir-Habib Bourguiba remonte à 11 mai 2014, va organiser chaque semaine deux vols irréguliers, les jeudi et dimanche, en direction de Monastir, Djerba et Tunis, selon le représentant de l’agence de voyage LUXAIR Tours à Tunis, indiquant qu’il ne serait pas possible de prévoir le nombre de touristes attendus en Tunisie au cours de cette saison touristique puisque cela dépend de l’évolution de l’épidémie dans le pays.