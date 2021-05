«On rachète la poubelle des autres ! L’aviation militaire tunisienne, qui doit se doter en urgence de nouveaux avions de chasse, négocie le rachat d’une partie des F-18 Hornet que le Koweït va retirer du service. Washington appuie cette transaction, qui lui éviterait de devoir rallonger encore ses aides militaires à la Tunisie. On met en risque la vie de nos pilotes, on augmente les coûts de maintenance et surtout on réduit notre capacité à attaquer les groupes terroristes». C’est une personnalité tunisienne établie à l’étranger qui s’indigne ainsi et à juste titre.

Les puissances mondiales qui ont œuvré activement à la chute de la Tunisie, maillon faible, et ont enclenché une série de soulèvements dans la région MENA pour redessiner la carte géoéconomique mondiale et sécuriser les frontières israéliennes n’en ont plus besoin. Du coup, c’est aux Tunisiens d’assumer la responsabilité de sortir le pays de l’ornière dans laquelle il a été mis avec la complicité de ses vaillants enfants (sic) et sous prétexte de trop d’oppression qui imposait une démocratie importée et mimétisée (resic) !

Les Etats-Unis qui ont largement œuvré à l’organisation de ce qu’on appelle révolutions colorées dans le monde arabe en démarrant par la Tunisie, ont-ils décidé de laisser le pays à son triste sort ? C’est apparemment le cas, du moins dans la lutte contre le terrorisme.

La Tunisie, rappelons-le, court des risques sérieux à cause des groupes terroristes aujourd’hui à l’étroit en Libye, où la pression sur la Turquie est de plus en plus forte pour les évacuer. Le pays traverse également une situation politique chaotique où la lutte sur les prérogatives de chaque présidence, prend des dimensions rocambolesque et tragicomique !

L’attitude américaine n’est pas nouvelle, les States l’ont fait en Afghanistan et en Irak et avant cela en Yougoslavie ! Hafedh Mirazi, journaliste égyptien réputé disait que les Etats-Unis le font penser à un chirurgien qui pratique une incision sur le ventre d’un patient, lui fait sortir les intestins et au lieu de le soigner et le recoudre, laisse ses intestins hors du ventre et part !

Les Etats-Unis ont-ils décidé de lâcher la Tunisie qu’ils avaient lynchée auparavant en plaçant leurs pions partout ? Des pions formés à bonne école et en prime à Freedom House représentée par le président d’un parti en place aujourd’hui qui a supervisé la formation d’une bonne partie de dirigeants islamistes ! Celui là-même qui a signé l’accord pour le statut d’allié majeur non membre de l’Otan en 2015 à Washington avec Béji Caïd Essebssi (re-resic).

Nos pilotes en danger ?

Les Koweitiens qui vont acquérir 56 nouveaux avions de combat, dont 28 F/A-18E/F Super Hornet et 28 Eurofighter Typhoon ont trouvé le point de chute en une Tunisie dans le besoin et dépourvue de moyens acquérir des avions de chasse « respectables ».

C’est donc à la Tunisie qu’on propose les F/A-18 Hornet acquis à la fin des années 1980 pour près d’un million de dollars pièce. Des F-18 dont l’heure de vol est estimee a 10 000 US dollars !

L’autre possibilité qui s’offre à la Tunisie est les L-39 NG du constructeur tchèque Aero Vodochody sauf que leur développement tarde encore et que notre armée est dans le besoin. Est-ce à dire, pour autant, que nous acceptions n’importe quoi mettant en danger nos forces militaires ?

Les avions Koweïtiens qui ont près de 40 ans d’âge et ont dû faire probablement les deux guerres du Golfe, outre d’autres missions, sont-ils aussi performants ? Sommes-nous sûrs que nos pilotes de chasse ne risquent rien en les conduisant ?

Est-ce ainsi que les Etats-Unis traitent leur allié majeur ?

A.B.A