Huawei a publié pendant ce Ramadan une série de vidéos faisant allusion à un téléviseur de nouvelle génération – le HUAWEI Vision S. Ces vidéos décrivent comment un fils ne peut pas se rendre à un rassemblement Iftar avec sa famille. Et une petite fille qui manque à son père qui a été rattrapé par le travail à l’hôpital et qui a manqué Suhour, tandis qu’une troisième vidéo raconte comment deux familles se réunissent et partagent un Ramadan Iftar virtuel.

Ce sont peut-être à peu près des scénarios quotidiens auxquels nous pouvons tous nous rapporter en ces temps sans précédent, mais les vidéos nous montrent également comment le téléviseur de nouvelle génération de Huawei – le HUAWEI Vision S rassemble tout le monde en faisant de «Call My TV» une forme de communication à la mode.

Le HUAWEI Vision S est livré avec des appels vidéo MeeTime Full HD 1080p impressionnants et époustouflants. Il a été conçu pour rendre les appels vidéo plus faciles et plus polyvalents que jamais. Il vous permet de passer et de prendre des appels vidéo FHD sur une large gamme d’appareils, y compris les téléphones portables, tablettes, etc. Vous pouvez appeler un téléphone ou un autre appareil, directement à partir de votre Vision S, ou encore, appeler le HUAWEI Vision S depuis votre téléphone.

Il convient également de mentionner l’appareil photo magnétique 13MP: il vous permet de passer des appels téléphoniques à partir du grand écran, il est également monté magnétiquement, ce qui le rend facile à retirer, et une forme descendante réglable vous permet d’obtenir votre angle de prise de vue parfait chaque temps.

HUAWEI Vision S n’hésite pas en ce qui concerne les autres fonctionnalités: avec un affichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz pour un niveau d’immersion visuelle de premier ordre avec une large gamme de couleurs pour des paysages vibrants, le tout vous offrant une expérience de cinéma.

De plus, le HUAWEI Vision S embarque quatre haut-parleurs à pavillon de 10 W, ce qui donne à l’audio une touche plus douce, tout en augmentant les basses. Il dispose également d’une extension du champ sonore virtuel et même d’un nouveau moteur d’image, qui promet d’améliorer vraiment la qualité globale.

Les changements dans les modes de vie ont entraîné les fonctionnalités innovantes du HUAWEI Vision S, autant que le progrès technologique. Tout comme la messagerie instantanée peut renforcer les liens entre les familles pendant ces périodes, les appels vocaux peuvent nouer des amitiés plus étroites; Les appels télévisés peuvent jeter les bases de relations familiales plus intimes en ces temps difficiles. Il vous permet d’engager des conversations en face à face avec vos proches dans le confort de la maison tout en donnant l’impression que tout le monde est assis dans le même salon. Dites adieu aux vieux jours de “Appelle mon téléphone” et bonjour à l’ère “Appelle ma télé”!

