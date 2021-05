“Paiements numériques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord: Création d’emplois, inclusion et prestation de services publics”, c’est le thème d’un webinaire que la Banque mondiale organise jeudi 6 mai 2021, en partenariat avec le Fonds monétaire arabe (FMA).

Son objectif est de sensibiliser au rôle des paiements dématérialisés au service de la création d’emplois, de l’amélioration des services et du renforcement de l’inclusion des jeunes et des femmes. Il s’adresse aux décideurs politiques, autorités de réglementation, représentants d’institutions financières régionales et fournisseurs de technologies financières (fintech), ainsi qu’aux entrepreneurs privés et membres de la société civile.

L’institution internationale souligne que la “pandémie de Covid-19 a démontré de manière spectaculaire, l’utilité des solutions numériques dans l’ensemble de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, depuis la côte Atlantique jusqu’au golfe d’Aden. Avec le haut débit universel et bon marché, la généralisation des paiements dématérialisés est un levier essentiel de la transformation numérique et un moteur de la reprise économique”.

“Les experts de haut niveau réunis pour ce panel reviendront sur les stratégies ayant concouru à la réussite des initiatives d’administration numérique et des entreprises digitales. Ils partageront également, leur vision des mesures à prendre pour accélérer la conversion aux paiements numériques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, pierre angulaire de la feuille de route de la transformation numérique de la région”.

L’événement sera diffusé en direct, avec interprétation simultanée en arabe, en anglais et en français. A l’ordre du jour, une table ronde et des témoignages d’organisations de la société civile et du secteur privé, une présentation de la prochaine étape de la transformation numérique du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et un appel à l’action pour soutenir l’essor des paiements numériques dans la région.

Une intervention du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouane El Abassi, est annoncée à ce webinaire.