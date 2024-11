Flouci, leader de l’innovation fintech en Tunisie, franchit une étape historique avec le lancement de la première carte bancaire tunisienne associée à un service de livraison à domicile. Une avancée qui redéfit les standards des services nanciers en combinant technologie, praticité et sécurité.

Ce projet visionnaire a été rendu possible grâce à Kaoun, la start-up derrière Flouci, en collaboration avec son partenaire bancaire, la Banque de Tunisie et des Émirats (BTE).

Ensemble, ils ont répondu aux attentes d’une société de plus en plus connectée en proposant une solution bancaire novatrice et accessible à tous.

La carte physique de Flouci ore plusieurs avantages distinctifs :

● Livraison à domicile : Une solution exclusive qui élimine tout déplacement pour récupérer sa carte.

● Praticité : Commander sa carte en quelques clics depuis l’application Flouci.

● Flexibilité : Utilisez votre carte pour effectuer des paiements en magasin, en ligne, ou pour retirer de l’argent aux distributeurs automatiques partout en Tunisie.

● Activation instantanée : Une activation immédiate dès la réception de la carte.

● Sécurité renforcée : Des mesures strictes pour assurer une expérience able et sécurisée.

Commander sa carte n’a jamais été aussi simple. Les utilisateurs ayant un compte Flouci actif avec un abonnement au Pack Plus ou Premium peuvent suivre ces étapes :

1. Accéder à la section “Carte” dans l’application et sélectionner Carte physique.

2. Confirmer ses informations personnelles et son adresse de livraison.

3. Finaliser la commande en validant la demande.

4. Activer la carte une fois reçue pour commencer à l’utiliser.

Cette initiative s’inscrit dans la mission de Flouci d’accroître l’inclusion nancière en Tunisie, en rendant les services bancaires modernes et pratiques accessibles au plus grand nombre.

Mme Feriel Chabrak, Directrice Générale de la BTE, salue cette collaboration novatrice, soulignant que « la BTE s’engage à soutenir l’innovation nancière en Tunisie, tout en respectant les standards les plus élevés en matière de qualité et de sécurité bancaire ».

Pour sa part, M. Nebras Jemel, cofondateur de Kaoun, déclare : « Ce lancement illustre notre volonté de proposer aux Tunisiens des solutions innovantes, sécurisées et adaptées à leurs besoins quotidiens. Nous sommes ers d’ouvrir la voie à une nouvelle vision des services bancaires

dans le pays. »

Avec cette première en Tunisie, Flouci transforme l’expérience bancaire et ore une alternative moderne et pratique pour gérer ses finances.

Téléchargez l’application Flouci dès aujourd’hui et soyez parmi les premiers à commander votre carte en choisissant le Pack Plus ou Premium an de bénéficier de cette innovation majeure.