Iberis est ravie d’avoir participé avec succès à l’African Startup Conference, une participation rendue possible grâce au soutien et à la confiance accordés par le Ministère des Technologies tunisienne, cet événement majeur est organisé par le Ministère de l’Économie de la Connaissance, des Startups et Micro-Entreprises, en collaboration avec Algérie Venture. Cette conférence a été l’occasion pour Iberis de se positionner au sein d’un réseau dynamique d’innovateurs africains.

L’événement a rassemblé près de 200 exposants de divers pays africains ainsi que des partenaires internationaux tels que l’Agence allemande de coopération internationale GIZ, l’Union Africaine, et diverses agences de coopération en Afrique, ainsi que des institutions financières de renom.

Son objectif était de créer des opportunités de collaboration transcendant les frontières et de favoriser le développement du continent africain par le biais de l’innovation et de la digitalisation de divers secteurs. Cette plateforme unique a permis à Iberis de rencontrer des homologues africains issus de pays tels que l’Angola, le Kenya, la Namibie, le Zimbabwe, et bien d’autres.

Au cours de cette conférence, des expositions dédiées aux startups africaines ainsi que des débats autour des défis rencontrés par les jeunes innovateurs africains ont été organisés. De plus, une réunion des ministres africains en charge de l’Innovation et des Startups, incluant le Ministère de la Technologie tunisien, a permis d’établir une feuille de route visant à renforcer la coopération entre les écosystèmes d’innovation en Afrique.

Pour Iberis, cette participation a offert une visibilité internationale et une opportunité inestimable de rencontrer des partenaires, des clients potentiels et des investisseurs, stimulant ainsi la croissance de l’entreprise. Cela permettra d’élargir les horizons de notre Startup grâce à des opportunités de réseautage précieuses et un accès aux investisseurs potentiels.

Cette participation à l’African Startup Conference représente une étape cruciale dans le développement d’Iberis, spécialiste de la gestion financière en ligne destinée aux PME et TPE. Cela renforce notre engagement envers l’évolution des entreprises en simplifiant la gestion financière pour permettre à nos clients de se concentrer sur l’essentiel : faire prospérer leur activité.