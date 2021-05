Rien ne prédestinait Ameni Mansouri au business du commerce vestimentaire sauf son amour pour la mode et les belles toilettes. Détentrice d’un baccalauréat, Ameni était partie poursuivre ses études supérieures en ingénierie biomédicale en France. Avant de lancer son propre projet, elle avait travaillé chez Sanofi Pasteur.

En 2014, elle a emménagé de Lyon à Paris et s’est retrouvée avec plein de « fringues » qu’elle ne portait plus. Véritable fan de modes, elle a dû sacrifier ses beaux habits et s’est résolue à les donner. Elle était encore étudiante, et voulant renouveler sa garde robe, elle a cherché autour d’elle des plateformes vide-grenier où elle pouvait s’en procurer aux moindres frais, et en plus des plateformes spécialisées dans la mode, l’expérience achat y est très spécifique et orientée fashion.

Ameni était devenue fan et grande consommatrice de pareilles plateformes. La voyant déposer régulièrement des colis et en prendre, Ghazi Ketata, à l’époque simple ami, lui avait dit pourquoi tu ne ferais pas la même chose en Tunisie ? Le potentiel est là. Ameni pensait que, culturellement, les Tunisiennes n’étaient pas encore prêtes à vider leurs dressings pour vendre leurs vêtements qu’elles offraient généralement aux plus proches, sœurs ou cousines.

En 2016, elle a été surprise de découvrir énormément de femmes qui exposaient leurs vêtements en ligne dans des dépôts ventes et à grande échelle. C’était les groupes FaceBook avec un maillon faible : absence de méthodologie et insécurité de la transaction pour celles qui vendent et celles qui achètent. «On pouvait poster les mêmes articles dans des dizaines de groupes FB, c’était pénible ». Ghazi Ketata, aujourd’hui son époux, lui avait alors demandé de tenter l’expérience d’une plateforme vide-grenier en Tunisie. Et c’est ce qu’elle fit. En une semaine est né le premier site et tout un lexique correspondant. Le site fut baptisé Dabchy.com, et les férues de la mode, les dabchouchas. Le succès était au rendez-vous, et aujourd’hui toutes les 40 secondes, un article est déposé sur la plateforme.

N’est-ce pas que le hasard fait bien les choses ? Dabchy.com a été le fruit d’un magnifique concours de circonstances et aujourd’hui Ameni Mansouri, CEO, Ghazi Ketata, Product Manager, et Oussama Mahjoub CTO dirigent une startup de commerce électronique qui occupe la première place en Tunisie et part à la conquête du monde.

