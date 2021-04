La Direction générale des impôts relevant du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement a annoncé, vendredi, que le dernier délai pour le paiement des vignettes pour les véhicules de location ou acquis via des contrats “Ijara” ou de leasing est fixé pour le 5 mai 2021.

Rappelons que la Chambre nationale des agences de location de voitures a formulé, hier jeudi, une série de revendications dont la prolongation des délais de paiement des vignettes au titre de l’année 2021 au 5 août 2021, sans conditionner le paiement des vignettes au paiement des infractions du radar automatique.

Estimant qu’il s’agit de l’un des secteurs les plus sinistrés à cause de la pandémie du coronavirus, étant fortement dépendant du secteur touristique, la chambre avait dénoncé l’exclusion des secteurs de location de voitures et des taxis touristiques de la prime exceptionnelle et conjoncturelle décidée en faveur des entreprises touristiques face à la pandémie du Coronavirus.