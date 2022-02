Le dernier délai pour payer la taxe de circulation ou la vignette auto pour les personnes physiques, propriétaire de véhicules portant des numéros d’immatriculation pairs est fixé pour samedi 5 mars 2022.

Les personnes physiques propriétaires de véhicules portant des numéros d’immatriculation impairs et les motocycles ont, quant à elles, jusqu’au mardi 5 avril 2022 pour se payer leur vignette auto.

Selon la loi de finances 2022, les tarifs de la taxe de circulation ont augmenté.

Voici les nouveaux tarifs selon la loi en vigueur :

• Jusqu’à 4 CV : 65 dinars

• 5, 6 et 7 CV : 130 dinars

• 8 et 9 CV : 180 dinars

• 10 et 11 CV : 230 dinars

• 12 et 13 CV : 1 050 dinars

• 14 et 15 CV : 1 400 dinars

• 16 CV et + : 2 100 dinars (ainsi que les voitures de sport quelque soit sa puissance fiscale).