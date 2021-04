Le Conseil d’Administration de la Société Tunisienne de Réassurance -Tunis Re, s’est réuni le 28 Avril 2021, a arrêté les états financiers relatifs à l’exercice 2020 et a examiné l’activité de la société au 31 Décembre 2020.

A l’issue d’un exercice 2020 plus qu’exceptionnel, Le Conseil d’Administration tient à exprimer sa satisfaction quant aux performances réalisées par la société malgré les répercussions de la crise sanitaire COVID-19 et en dépit de deux sinistres majeurs qui ont touché l’exercice 2020 : l’explosion du Port de Beirut et Tunisie Ouate

Les faits marquant de l’exercice 2020 se récapitulent en ce qui suit :

– Une légère baisse du chiffre d’affaires de 2% suite à l’impact COVID -19 au niveau de certaines branches notamment l’aviation.

– Un renforcement de 25% des provisions techniques notamment les provisions pour sinistres à payer, suite à la sinistralité exceptionnelle survenue courant cette année.

– Une couverture optimale du programme de Rétrocession par la prise en charge de 74% de la charge sinistre brute.

– Un résultat global bénéficiaire de 12,234 MDT en hausse de 5 % par rapport à 2019

Par ailleurs ; le Conseil d’Administration a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire, pour le Vendredi 21 Mai 2021, et de lui proposer la distribution de 0,245 Dinar par action au titre de dividende de l’exercice 2020 soit 40% du résultat.