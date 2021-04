La BIAT, Banque Internationale Arabe de Tunisie publie ses indicateurs d’activité trimestriels arrêtés au 31 mars 2021 qui font ressortir les résultats suivants :

• Un PNB de 249,8 millions de dinars ;

• Des charges opératoires de 101,3 millions de dinars ;

• Des encours de dépôts de 14 160 millions de dinars ;

• Des créances sur la clientèle de 11 105 millions de dinars ;

• Un niveau de capitaux propres de 1 754 millions de dinars.

Après une année 2020 difficile à bien des égards, la BIAT a entamé l’année 2021 avec confiance en dépit de la persistance du contexte de crise. Sa gouvernance saine et les projets stratégiques qu’elle a mis en place continuent à porter leurs fruits durant le premier trimestre 2021 qui s’achève sur des résultats en consolidation et une solidité financière raffermie.

Les réalisations de la BIAT en matière d’indicateurs d’activité ont été rendues possibles en grande partie grâce à un fonds de commerce diversifié, composé de près de 950 000 clients particuliers et entreprises et à la faveur de l’engagement soutenu d’un réseau commercial de 205 agences pour accompagner et fidéliser la clientèle.

Le développement de l’offre digitale et financière de la BIAT a été également poursuivi d’une part, à travers le lancement de sa plateforme digitale MyBIAT, testée par une population de clients et destinée à être agile en termes de fonctionnalités et d’autre part, grâce au renforcement du groupe BIAT par l’acquisition de la société Tunisie Valeurs.