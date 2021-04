Le WWF Afrique du Nord et l’Association des amis des oiseaux AAO/BirdLife en Tunisie, ont appelé, mercredi, les autorités compétentes tunisiennes ” à plus de vigilance envers les dépassements des lois nationales et des engagements internationaux de la Tunisie en matière de protection des espèces interdites à la pêche “.

Après avoir remarqué, dimanche 18 avril 2021, une dizaine de poissons guitare et requins gris débarqués dans le port de Zarzis, les deux ONG ont précisé, dans un communiqué conjoint, que ” ces espèces jouent un rôle important dans l’équilibre des écosystèmes marins et méritent un statut de protection tunisien équivalent au statut de protection international “.

Le WWF-Afrique du Nord et l’AAO/ Birdlife en Tunisie rappellent, dans ce contexte, qu'”en dépit de la note diffusée l’année dernière par la Direction générale de la pêche et de l’aquaculture (DGPA), indiquant des recommandations claires pour l’interdiction de la pêche de plusieurs espèces de requins et raies en Tunisie, le démarrage du processus de mise à jour de la de la loi de la pêche tunisienne et les efforts de plusieurs acteurs nationaux et internationaux pour une meilleure gestion et conservation des ressources halieutique, plusieurs espèces menacées d’extinction continuent de débarquer sur les ports tunisiens”.

Les ONG s’engagent, par ailleurs, à appuyer les efforts de la Tunisie et particulièrement ceux du Ministère chargée de la pêche, ainsi que leurs partenaires régionaux et nationaux et à contribuer, via leurs programmes spécifiques, à la sensibilisation des pêcheurs sur les révisions en cours des textes de lois relatifs à l’exercice de la pêche, notamment ceux concernant les prises accidentelles d’espèces vulnérables et aux espèces interdites à la pêche.

Elles recommandent aussi un appui via le renforcement des capacités des différents acteurs de la pêche, notamment les gardes pêche et des pêcheurs.