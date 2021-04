L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, mardi 27 avril, en plénière, le projet de loi portant approbation d’un accord de crédit pour financer l’acquisition de camions militaires au profit du ministère de la Défense.

L’accord de crédit de près de 62,4 millions d’euros a été conclu le 22 février 2021 entre la Tunisie et les banques BNP Paribas et BNP Paribas Fortis. Il est destiné au financement de l’acquisition de camions militaires, leurs pièces de rechange et les équipements spéciaux au profit du département de la Défense nationale.

S’exprimant lors de la séance plénière, le ministre de la Défense, Brahim Bartégi, a souligné que l’acquisition de camions militaires répond à un besoin urgent de l’armée nationale, estimant que l’adoption de l’accord de crédit permettra de renforcer sa promptitude.

De leur côté, plusieurs députés ont affirmé leur soutien à l’impartialité et l’indépendance de l’armée nationale, saluant le rôle qu’elle a joué, durant les crises, pour préserver la paix sociale.

Ils ont souligné l’importance de l’adoption de cet accord de crédit en dépit du taux d’intérêt élevé, dans la mesure où il permettra de renforcer les capacités des unités de l’armée tunisienne.

Ils ont, dans ce sens, mis en garde contre les tentatives de mêler l’institution militaire aux tiraillements politiques.