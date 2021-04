Le président du Conseil de l’Ordre des ingénieurs tunisiens, Kamel Sahnoun, sollicite l’Assemblée des représentants du peuple pour intervenir dans la mise en œuvre l’accord conclu avec le gouvernement et “faire épargner le pays les pertes économiques et les graves conséquences” suite à la grève ouverte, entamée depuis le 5 avril 2021, sur l’environnement, la santé et la marche des services publics.

Sahnoun a mis en garde, lors d’une séance d’audition, lundi 26 avril à l’ARP, contre les impacts de la grève des ingénieurs, “si elle continue”, sur la formation professionnelle, les entreprises de l’Etat et sur les systèmes informatiques, actuellement non sécurisés.

Selon lui, l’OIT n’a pas voulu arrêter les services de première nécessité, dont l’eau et l’électricité.

Les ingénieurs tunisiens, qui ont entamé leur grève après une série de protestations (brassards rouges, sit-in, grève de trois jours et de 5 jours), revendiquent l’application d’un accord avec le gouvernement qui prévoyait la généralisation des primes spécifiques pour en faire bénéficier les ingénieurs de la fonction publique.

Il a ajouté que ” l’absence des ingénieurs pourrait bloquer la plupart des projets, des marchés et du suivi des travaux de réalisation et aussi les travaux de maintenance et d’entretien. Tout cela pourrait annoncer ” un été chaud “.

Il appelle le ministère de l’Enseignement supérieur à réformer la formation en ingénierie, et exhorte le gouvernement à accélérer l’adoption du statut de l’OIT. ” Continuer à bloquer le dossier des ingénieurs va coûter à l’Etat beaucoup plus que la charge financière de la prime spécifique “, a-t-il dit.

D’après Sahnoun, il avait été convenu, lors d’un premier entretien avec le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, le 3 décembre 2020, de créer une commission présidée par ses conseillers (de Mechichi) pour examiner les moyens à même d’étendre la prime spécifique à l’ensemble des ingénieurs.

Mais, seules 90 des 250 directions générales des entreprises ont entamé des augmentations des primes jusqu’au mois de mars 2021 et ” tout d’un coup, l’OIT a été informée que la prime ne sera pas étendue à toutes les entreprises sous prétexte d’unifier les salaires de l’ensemble des ingénieurs “, selon les déclarations de Kamel Sahnoun.

La prime revendiquée par les ingénieurs, d’après lui, est beaucoup plus faible que celles accordées à d’autres corps similaires, dont les médecins, les magistrats et les conseillers des services publics et financiers.