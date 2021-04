L’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) a remis à la justice un dossier portant sur ” des soupçons de corruption économique, financière et administrative complexe ” dans une institution publique relevant du ministère des Technologies de la communication.

Plusieurs fraudes et infractions ont été relevées suite aux plaintes parvenues à l’INLUCC sur des dépassements et des fautes de gestion en 2019 et 2020 dans l’institution en question, précise-t-elle dans son bulletin du mois d’avril.

Les plaintes dénonçaient notamment des soupçons de corruption pesant sur le président directeur général et des hauts cadres de l’établissement, indique l’INLUCC, ajoutant que d’autre fraudes ont été découvertes lors de l’enquête, dont l’acquisition d’un bien objet de litige qui risque d’infliger à l’institution des pertes de l’ordre de 9.2 millions de dinars.

Des dépassements relatifs aux dossier marketing et publicité ont également été découverts, concernant notamment la budgétisation, l’octroi de primes et de financements suspects et le non-respect de la réglementation en vigueur en matière de concurrence.