Une vision claire, un produit mature et une technologie au service de la mode, c’est Dabchy.com, et Ameni Mansouri CEO en est la fondatrice avec Ghazi Ketata et Oussema Mahjoub (cofondateurs). Dabchy.com est le premier site e-commerce vide-dressing en Tunisie. C’est là où les «Dabchouchas» s’adonnent à leur plaisir: vendre ou acheter des vêtements tout en faisant des économies. C’est là où intervient la plateforme Dabchy et sa fée Ameni pour donner une nouvelle vie et un nouveau souffle aux vêtements et œuvrer au respect de l’environnement et de la nature. Parce que jeter les habits est très polluant et les matériaux sont difficilement périssables, et parce que Ameni appartient à une génération pour laquelle la préservation de l’environnement est un devoir sacré.

Le récit avec Ameni Mansouri :

WMC : Comment l’idée vous est-t-elle venue de lancer Dabchy.com?

Ameni Mansouri : Nous avons démarré avec un groupe Facebook fermé, Dabchy.com, vente achat de vêtements en Tunisie. Tout juste après, nous avons conçu un site web qui n’avait rien de sophistiqué avec le minimum requis et comprenant une page où on peut consulter un article et une autre où on peut en déposer. Les inscriptions s’y font via Facebook.

Nous avons réalisé rapidement qu’il y avait beaucoup de potentiel. Le site avait suscité un grand engouement. Les gens avaient vraiment besoin de se retrouver sur une plateforme spécifique axée uniquement sur l’achat et la vente des vêtements. Ils avaient besoin de transactions hautement sécurisées, ce qui n’était pas donné car auparavant, les envois de colis et la réception via les pages facebook manquaient de rigueur et ne se faisaient pas de la manière la plus rassurante qui soit. Nous avons donc démarré en janvier 2016, Ghazi et moi en tant que product manager et développeurs des applications Dabchy, et nous avons ensuite été rejoints par un deuxième cofondateur, Oussema Mahjoub.

Et depuis comment a été l’évolution ?

En janvier 2016, il y a eu le lancement du site web basique, en juillet 2016, il y eut la création de la société, et en avril 2017, nous avons lancé une nouvelle plateforme avec un site web hautement sécurisé et conçu pour intégrer le paiement en ligne, et concomitamment nous avons lancé les applications mobiles IOS et androïd. A l’époque, il y avait plus de 100 000 « Dabchouchas » (inscrites au site) chez nous et 30 000 articles de plus sur la plateforme.

Donc, nous avions besoin de financements pour assurer le lancement du site et la pérennisation de notre projet, nous avons donc entamé une tournée de levée de fonds. Au mois de septembre 2017, nous avons intégré flat6lab Tunis, un accélérateur de startup régional. Les fondateurs sont des Egyptiens qui opèrent dans la région (au Liban, en Arabie Saoudite, au Bahreïn, aux Émirats arabes Unis et en Tunisie). L’avantage est qu’outre la formation (4 mois en business, marketing et management), ils mettent de l’argent et entrent dans le capital.

Notre premier financement a été de 150 000 dinars, somme qui nous a permis d’engager notre première petite équipe. Notre préoccupation majeure était d’augmenter le nombre des Dabchouchas et de leur offrir un catalogue assez riche.

Notre souci était de sécuriser au maximum la transaction pour que la Dabchoucha n’ait aucun souci à se faire. Nous avons donc décidé de nous positionner en tant que tierce personne de confiance et prendre une commission sur les transactions. Au début, nous avions tout juste intégré le paiement en ligne avec le lancement des applications sur le site en avril 2017. En novembre 2017, nous avons pu avancer avec notre premier partenaire de livraison en Tunisie avec lequel nous nous sommes entendus sur les prix, parce qu’à l’époque le customer to customer n’existait pas encore. Nous avons un peu adopté un modèle de vente tel celui d’eBay mais à un tout petit niveau : le vendeur vend sur Dabchy et ne reçoit les paiements qu’une fois que le produit est livré à l’acheteur qui paie également sur notre plateforme. Ceci dit, les gens restent réticents quant au paiement en ligne – 95% paient à la livraison.

Les débuts se sont faits avec un développeur, 2 services clients et nous-mêmes assurions au service clients.

Ma sœur a travaillé avec nous, pendant toutes ses vacances et ce pendant une année et demi. 4 ans après, notre équipe a atteint une vingtaine de personnes qui travaillent avec nous. Nous avons un département IT, un département marketing et un département opérationnel.

Aujourd’hui, le service client est géré à 100% en interne. Dabchy est un produit à 100% technologique. Tout ce que nous faisons est automatisé. La road-map du site est très évoluée et comprend beaucoup de fonctionnalités. Nous sommes un orchestre où chacun maîtrise son instrument, qu’il s’agisse d’applications IT, de marketing ou d’opérationnels.

Avez-vous procédé à d’autres levées de fonds ?

Bien entendu. Déjà du temps de flat6lab, je suis partie à Bahreïn pour présenter Dabchy à des investisseurs régionaux. Nous avons réussi une levée de fonds de 300 000 dollars US. Il s’agit de fonds d’investissements américains installés dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nors, ndlr), et nous avons été la première startup à bénéficier de leur ligne de financement. Nous n’avons pas eu beaucoup de difficultés à les convaincre, ils ont vu que notre produit était solide et qu’il avait du potentiel. Le nerf de la guerre aujourd’hui est la data, et grâce à la prochaine intégration de l’intelligence artificielle, nous allons optimiser encore plus l’expérience achat.

Aujourd’hui, nous avons 1,100 million d’articles déposés sur notre plateforme. Toutes les 40 secondes un article y entre et nous avons plus de 500 000 inscrites.

La totalité des levées de fonds de Dabchy.com est de 550 000 dollars US.

Comment avez-vous vécu l’expérience clients à travers un site e-commerce ?

Je le dis très souvent et non sans en être fière : Dabchy est un produit conçu par les Dabchouchas pour les Dabchouchas parce que tout ce que nous faisons est orienté clientes. Nous avons régulièrement des focus groupes Dabchouchas pour connaître leurs appréciations par rapport à notre produit et nos services et entendre leurs propositions. Il ne nous revient pas à nous, managers, de décider de ce que veulent nos clientes, nous ne sommes pas dans la logique de penser pour elles mais plutôt dans celle de les écouter.

Dabchy.com est l’arche de Noé et les Dabchouchas sont des reines à bord. Nous adaptons nos produits au fur et à mesure à leurs expectatives et introduisons de nouvelles options à notre plateforme. Nous sommes dans un processus continu de création et d’innovation et veillons au grain pour satisfaire les désirs de nos clientes.

Avant la pandémie de Covid-19, nous les invitions dans nos locaux pour discuter directement avec elles ; après, en 2020, nous avons choisi de ne rien dépenser dans le marketing. Nous voulions garder nos équipes et optimiser le potentiel technologique de notre plateforme. Nous avons introduit de nouvelles fonctionnalités pour offrir plus de choix à nos clientes et leur donner les moyens de dénicher ce qu’il y a de mieux dans le milieu de la mode et y flâner avec aisance pour trouver ce qu’elles cherchent.

Comment y parvenez-vous, sachant que vous revendez des articles deuxième main ?

Comme je vous l’ai précisé, nos clientes suivent la mode de très près et lancent de nouveaux styles aussi. Nos Dabchouchas sont tout le temps en train de tester des articles, qu’il s’agisse de formes, de couleurs ou de styles. Elles sont à l’affût de toutes les nouveautés s’agissant de mode. Elles vont dans les friperies où elles ont leurs habitudes et y dénichent les articles les plus in, du coup notre plateforme est très tendances. Et nous-mêmes ici procédons à des sélections. Nous sommes très attentifs à toutes les nouveautés fashion, nous présentons nos produits en les mettant en exergue.

Quel est le taux de croissance par an de Dabchy.com ?

Depuis 2016, entre 30 et 40% par an.

Entretien conduit par Amel Belhadj Ali