Les billets et monnaies en circulation ont atteints 15 749,4 MD, fin 2020, en hausse de 16,6%, par rapport à 2019, avec une part prépondérante de billets (97,4%), selon les Etats Financiers de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), pour l’exercice 2020.

Il convient de signaler l’accélération du taux d’accroissement de la circulation fiduciaire, puisqu’elle n’avait progressé entre 2018 et 2019, que de 8,5%.

Les billets de 20 dinars en circulation occupent la première place à plus de 9 410 MD, suivis des billets de 10 dinars (3 825 MD), des billets de 50 (2 059 MD) et des billets de 5 dinars (45 MD).

Pour les monnaies, les pièces de 1000 millimes en circulation sont estimées à plus de 143 MD, suivies des pièces de 5 dinars (plus de 100 MD), de 500 millimes (plus de 56 MD) et de 2 dinars (plus de 45 MD).