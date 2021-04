Les indicateurs d’activité d’Amen Bank du 1er trimestre 2021, font état de crédits à la clientèle, nets des provisions et des agios réservés de 5 670,7 millions de dinars à fin mars 2020 à 6 041,3 millions de dinars à fin mars 2021, enregistrant ainsi une progression de 370,6 millions de dinars ou +6,5%.

Les dépôts et avoirs de la clientèle se sont établis à fin mars 2021 à 6 012,1 millions de dinars soit une progression de 350,8 millions de dinars ou +6,2% par rapport au 31 mars 2020.

Les ressources longues provenant des emprunts et ressources spéciales ont atteint 959,9 millions de dinars enregistrant ainsi une hausse de 73,4 millions de dinars par rapport au 31 mars 2020.

Les produits d’exploitation bancaire ont enregistré une diminution de 4,7 millions de dinars ou 2,2% par rapport à la même période en 2020.

Les charges d’exploitation bancaire ont enregistré une baisse de 20,5 millions de dinars ou 16,9% par rapport à la même période en 2020.

Le Produit Net Bancaire a atteint 111,3 millions de dinars à fin mars 2021 contre 95,6 millions de dinars pour la même période de 2020 soit une progression de de 16,5%.

Le coefficient d’exploitation a atteint 37 % au titre du premier trimestre de 2021 contre 42,2% pour la même période de 2020 soit une baisse de 5,2 points de pourcentage.

Impacts de la crise sanitaire « COVID‐19 »

Dans un contexte marqué par la continuité des effets de la crise du Covid-19, l’analyse de la situation financière d’AMEN BANK au 31 mars 2021 confirme le maintien de la profitabilité structurelle, la solidité ainsi que la stabilité du profil de risque de la banque.

AMEN BANK a procédé au stress test demandé par la Banque Centrale de Tunisie. Les résultats dégagés constituent une réaffirmation qu’AMEN BANK dispose de facteurs confirmés de résilience, d’un profil de risque de liquidité maîtrisé et d’un coussin confortable de fonds propres lui permettant d’atténuer l’impact de la crise.

Soutien d’AMEN BANK en faveur de l’hôpital Charles Nicolle

AMEN BANK, consciente de ses responsabilités et forte de ses valeurs, a pris en charge l’acquisition de 23 lits électriques à une articulation, en faveur de l’hôpital Charles Nicolle, qui fait face depuis le début de la pandémie mondiale de la COVID-19, comme la plupart des établissements publics de santé en Tunisie, à un besoin de plus en plus important en équipements. Le soutien d’AMEN BANK à l’hôpital Charles Nicolle constitue un pas supplémentaire dans sa politique de « Responsabilité Sociétale des Entreprises » et démontre une fois encore, qu’elle est fidèle à sa stratégie de solidarité et de citoyenneté.