La balance commerciale alimentaire a enregistré, au cours des trois premiers mois de l’année 2021, un déficit de 251,7 millions de dinars (MDT), contre un excédent de 176,7 MDT durant le même période de 2020, selon les chiffres publiés par l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI).

Le taux de couverture des importations par les exportations est de l’ordre de 84,9% en 2021, contre 113,5% en 2020.

En valeur, les exportations alimentaires ont enregistré une baisse de 4,7%, alors que les importations ont augmenté de 27,5%.

Forte baisse des exportations de l’huile d’olive

L’ONAGRI explique ce déficit par l’accroissement du rythme des importations des céréales (+31,9%) d’une part, de la baisse des exportations de l’huile d’olive (-14,3%) et de poissons (-2,5%), d’autre part, en dépit de la hausse des exportations des agrumes (+57,9%) et des tomates (+33,6%).

Le prix de l’huile d’olive est resté stable au cours du mois de mars 2021, après une forte hausse enregistrée au cours du mois de février 2021.

Hausse des prix des céréales

S’agissant des produits céréaliers (blé tendre, blé dur, orge et maïs), une forte hausse des prix a été enregistrée au cours du mois de mars 2021. Par rapport à la même période de l’année précédente, les prix à l’exportation de l’huile d’olive ont observé une hausse de 36,5%, et ceux des tomates ont augmenté de 36,2%.

Par contre, une baisse est constatée au niveau des prix des dattes (15,1%), des produits de la pêche ( 14,1%) et des agrumes (4,1%). Une baisse importante des importations de pomme de terre, des viandes et du lait et dérivés est observée à la fin du mois de mars 2021.

Les prix à l’importation des céréales ont connu une hausse de (+12,4%) pour le blé dur, (+17,1%) pour le blé tendre et de (+37,1%) pour le maïs. Il en est de même pour le prix du lait et dérivés (+44,9%) et des huiles végétales (+25,3%), alors que les prix des viandes et du sucre ont baissé respectivement de (-51,4%) et de (-4,9%).

L’ONAGRI rappelle que le déficit de la balance commerciale globale du pays à fin mars 2021 a régressé de 12,4% en 2021 par rapport à l’année précédente, soit un déficit de 3069,3 MD, contre 3505,7 MD en 2020.