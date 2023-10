L’économiste en chef du Groupe de la Banque africaine de développement, Kevin Urama, a encouragé les entrepreneurs scandinaves et irlandais à considérer l’Afrique comme une destination d’affaires et d’investissement. Au cours de sa récente visite dans les pays nordiques, il a souligné que l’Afrique présentait d’énormes opportunités en raison de sa croissance démographique rapide, de son marché de l’alimentation et de l’agriculture en pleine expansion, de son urbanisation croissante et de ses classes moyennes en augmentation.

Kevin Urama a particulièrement mis en avant le potentiel de l’agriculture et de l’énergie en Afrique, notant que le marché de l’alimentation et de l’agriculture en Afrique atteindra 1000 milliards de dollars d’ici 2030. L’Afrique possède également d’immenses terres arables inexploitées, ouvrant la voie à une agriculture durable et à l’agro-industrie.

Il a souligné que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui est le plus grand bloc régional au monde en termes de nombre de pays, représente un marché de 3 500 milliards de dollars. Kevin Urama a exhorté les entreprises danoises, norvégiennes, suédoises, finlandaises et irlandaises à investir davantage en Afrique, car malgré une augmentation des échanges commerciaux récents, il reste un énorme potentiel inexploité.

Il a également appelé les investisseurs à considérer des domaines clés tels que les métaux verts, les réserves de minéraux, et les zones spéciales de transformation agro-industrielle, où la Banque africaine de développement et ses partenaires investissent plus de 1,5 milliard de dollars. L’Afrique détient d’importantes réserves de platine, de cobalt, de magnésium, de lithium et de graphite.

Kevin Urama a souligné que les opportunités en Afrique sont vastes et que les entreprises nordiques et irlandaises ont beaucoup à gagner en s’engageant davantage sur le continent.