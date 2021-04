Le rythme de progression des crédits à l’économie a décéléré en janvier 2021 (en glissement annuel), pour se situer à 5,7%, contre 6,8% en décembre 2020. C’est ce qui ressort d’une note de conjoncture publiée lundi 12 avril 2021 par la Banque centrale de Tunisie (BCT), sur les évolutions économiques et monétaires (avril 2021).

La BCT explique cette baisse par la décélération des crédits aux professionnels (+5,3% contre +7,2%), suite au repli des crédits à court terme (-3,2% contre +0,5% en décembre 2020).

En revanche, le rythme de progression des crédits aux particuliers s’est affermi pour atteindre +6,7% contre +5,8% en décembre 2020, portant la marque d’une accélération des crédits à la consommation et des crédits de logement (+8,9% et +4,2%, respectivement, contre +7,6% et +3,8%).