Un appel à projets dédié aux associations et organisations de la société civile sera lancé, à la fin de ce mois d’avril, pour mettre en œuvre les feuilles de route élaborées dans le cadre du projet Sehaty visant à améliorer l’accès à la santé aux communautés locales.

D’après un communiqué publié par le Consortium Sehaty, l’objectif étant de donner un nouvel élan au processus de décentralisation à travers la mise en œuvre d’une approche participative et multisectorielle appliquée au droit à la santé au niveau de treize circonscriptions sanitaires réparties sur treize gouvernorats : Sijoumi/Sidi-Hassine, Ettadhamen, Douar Hicher, Mohammedia (pôle Grand Tunis), Aïn Draham, Sakiet Sidi Youssef, El Arroussa (pôle Nord-Ouest), Essouhour/HayEssalem, Sidi Bouzid Ouest, Mdhila (pôle Centre-Ouest), El Hamma, Beni Kedeche et El Faouar (pôle Sud).

En effet, le projet Sehaty vise à contribuer à l’amélioration de la santé de la population des zones ciblées (notamment celle des groupes les plus vulnérables). Il s’inscrit dans le cadre d’un programme plus large du ministère de la santé, “Essaha Aziza”, financé par l’Union Européenne, et s’articule autour de deux axes à savoir, la promotion du dialogue au niveau local entre la société civile, les élus et les autres acteurs publics et privés du secteur de la santé, pour une meilleure gouvernance du système de santé et le renforcement de la structuration et des capacités des Organisations de la Société Civile (OSC) des zones ciblées pour une intervention locale plus efficace axée sur la santé.

Selon la même source, d’intenses débats se sont déroulés récemment dans chacune des circonscriptions sanitaires ciblées, durant lesquels les membres des associations de la société civile, le personnel de santé publique, les représentants des municipalités, des délégations et du secteur privé avaient pour mission d’identifier les besoins relatifs à la santé de première ligne, de les prioriser et d’établir un plan d’action communautaire pour répondre à ces besoins.

Les 13 feuilles de route élaborées au cours de ces dialogues, n’attendent que leur mise en place en étroite collaboration avec les institutions locales (Centres de Santé de Base, Hôpitaux des circonscriptions, délégation, municipalité, maison de jeunes, maison de culture).

Une partie des activités sera financée par le projet Sehaty en tant que contribution aux engagements des acteurs locaux. L’enveloppe totale sera de 346’000 € répartis sur les 13 Circonscriptions Sanitaires sachant que le financement concerne la mise en œuvre de projets sur une durée maximale de cinq mois. Cependant, les OSC sont encouragées à postuler avec les activités proposées dans les feuilles de route à d’autres fonds et appels à projets, lit-on de même source.

Après la sélection des projets proposés par les OSC, le consortium Sehaty continue à accompagner et suivre de près la réalisation des activités et à assurer l’évaluation sachant que, indique le communiqué.

” Sehaty “, est mis en œuvre par Médecins du Monde Belgique Mission Tunisie et ses partenaires COSPE Tunisie, Mourakiboun et Fondation Cideal Tunisie avec l’appui de l’Union européenne en Tunisie dans le cadre du programme Essaha Aziza.