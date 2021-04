Walid Sultan Midani, ingénieur réseau, fait partie des premières promotions de l’École Supérieure Privée d’Ingénierie et de Technologies (ESPRIT). Il s’y est inscrit l’année de son ouverture en 2003. C’est là-bas que, avec ses camarades, l’idée est née de monter un tournoi national de jeux vidéo. Ils ont fini par créer la « Coupe de Tunisie des jeux vidéo ».

Les premiers tournois ont eu lieu à l’Acropole, puis à la Cité des Sciences. Le succès était au rendez-vous et les organisateurs se sont dévoués pour que le tournoi de Tunisie la qualifie à la Coupe du monde de la discipline. Ce fut le cas, car les lauréats tunisiens ont été sélectionnés à la Coupe du monde. Ils sont partis à Paris et aux USA. « Nous avions soigné si bien les tournois tunisiens que personnellement j’ai eu la chance de faire partie du Board de l’organisation de la Coupe du monde à Paris (France) et à Saint José à la Sillicon Valley en 2007 et 2008 », raconte Walid Sultan Mideni, fondateur de DigitalMania.

Après la crise des subprimes en 2008, le sponsoring au niveau international a baissé et l’événementiel en a souffert. La première société Tunisiagames fut fondée en 2009. Les porteurs du projet étaient Mohamed Ali Elloumi et Khaled Belkilani. « Ils nous ont aidés sur la partie opérationnelle, et nous nous sommes investis dans la partie création, terrain, organisation, marketing et technologies. Nous avons créé des outils pour le développement des sites web et des plateformes numériques ».

Toujours en 2009, sollicités pour rouvrir le studio à ESPRIT, Walid Midani et ses camarades de promotion avaient pensé pouvoir relancer leurs activités, mais sans étudiants motivés, il n’y avait aucun moyen d’avancer, ils ont donc passé la période 2009-2011 à travailler sur la compréhension des jeux vidéo et des modes de conception et d’invention. « Une fois que nous avons prouvés à nous-mêmes que nous étions capables de créer des jeux vidéo, nous nous sommes investis dans la création de notre propre studio de jeux ».

2011 est née DigitalMania avec comme idée centrale de créer des jeux compétitifs accessibles à tous les âges et toutes catégories socioprofessionnelles confondues. Aujourd’hui DigitalMania est connue partout, et grâce à ses jeux de power et de soft skills, elle est première mondiale.

A.B.A