Attijari bank et le PNUD organisent conjointement le Hackathon Tek-صح, un éveénement en ligne qui vise à créer des solutions innovantes au service de la santé durant un défi de 72 heures.

L’événement réunira des étudiants, des entrepreneurs, des professionnels de la santé, des designers, des hackers, des informaticiens et des start up dans un espace collaboratif et interactif pour concevoir des solutions numériques répondant aux problématiques du secteur de la santé en Tunisie.

Ce défi a pour objectif principal de sensibiliser les parties prenantes par rapport à l’ODD 3 (Objectifs du développement durable de l’ONU), visant à améliorer la qualité de la santé et son accessibilité.

L’événement est à destination de toutes les personnes intéressées par l’innovation dans le domaine de la santé et sera accessible à distance. A cet égard, un live streaming de l’événement est prévu afin d’assurer une transmission directe et ainsi faire vivre l’ambiance de co-création et d’échange entre les participants.

Il est à noter que les différentes équipes présenteront équitablement leurs pitchs aux membres du jury composé d’experts dans le secteur de la santé.

En quoi consiste le gain? Les trois meilleurs projets retenus recevront respectivement un prix de 10 000 DT, 7 000 DT et 5 000 DT correspondant aux premier, deuxième et troisième gagnants et bénéficieront d’un accompagnement rapproché pour implémenter leurs projets à l’issue du Hackathon.

Lien de la page évènement: https://bit.ly/3d7M4zr