La lecture et le livre, en version papier et numérique, sont au centre de la Conférence nationale sur “l’animation culturelle dans les bibliothèques publiques; approches et itinéraires ” qui se tient les 6, 7 et 8 avril 2021 à Tabarka (gouvernorat de Jendouba).

En plus des interventions scientifiques, des ateliers autour de l’entreprenariat culturel sont au menu de ce rendez-vous auquel prennent part des académiciens et autres spécialistes du livre et de l’animation culturelle.

Pour l’inspecteur de la langue arabe dans l’enseignement secondaire à Jendouba, Abderrazek Soumari, la bibliothèque publique demeure l’un des maillons forts qui favorisent l’intérêt pour le livre.

Ces institutions doivent être au diapason des développements technologiques et suivre les exigences de l’époque a estimé l’inspecteur régional, dans son intervention sur le rôle des bibliothèques publiques dans l’action culturelle et l’encouragement à la lecture, présentée, mercredi, à la deuxième journée de la conférence.

A cet effet, il a insisté sur l’usage des nouvelles technologies pour faire rapprocher le livre du jeune lectorat tout en préconisant le recours à des outils pédagogiques développés, efficaces et plus attractifs.

Pour sa part, le délégué régional des affaires culturelles à Jendouba, Walid Messaoudi, a souligné l’importance de la lecture comme outil de connaissance et vecteur de cohabitation sociale et de développement en général.

Dans une déclaration au correspondant de TAP à Jendouba, le responsable régional a encore évoqué le rôle des bibliothèques dans l’enracinement du patriotisme chez les jeunes générations et leur éducation aux principes fondamentaux des valeurs universelles.

La Conférence est organisée à l’initiative de la direction générale du livre au ministère des Affaires Culturelles en partenariat avec la délégation régionale aux Affaires culturelles à Jendouba.