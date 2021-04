Une séance de travail s’est tenue lundi 5 avril 2021, au Palais du Bardo, entre une délégation du secrétariat général de l’Union parlementaire des Etats membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) et une délégation de parlementaires tunisiens. Elle a été consacrée à l’examen des préparatifs du XVIe congrès de l’organisation prévu à Tunis.

Un mémorandum d’entente a été signé entre les deux parties, à l’issue de la réunion de travail. Il fixe les différentes mesures et dispositions en rapport avec l’organisation de cet évènement, dont la date n’a pas été communiquée.

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Rached Ghannouchi, a, en outre, eu un entretien avec le secrétaire général de l’Union parlementaire des Etats membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), Mohamed Koraichi Niasse, et la délégation l’accompagnant.

L’entretien s’est, également, déroulé en présence des premier et deuxième vice-présidents de l’ARP, respectivement Samira Chaouachi et Tarek Ftiti, de la présidente de la Commission des droits, des libertés et des relations extérieures, Sameh Dammak, et Noureddine Bhiri, membre du Comité exécutif de l’Union parlementaire des Etats membres de l’OCI.