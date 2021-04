Vendredi 2 avril 2021, Alpha Hyundai Motor organisait une grande première en Tunisie : une vente aux enchères aux plus offrants, dans l’ensemble de ses agences agréées réparties sur l’ensemble du territoire, mais centralisée au niveau du showroom sis à Ain Zaghouan (Route de La Marsa) via une plateforme virtuelle dédiée.

La cérémonie de vente aux enchères s’est déroulée, comme il se doit, en présence du directeur général d’Alpha Hyundai Motor Tunisie, Mehdi Mahjoub, d’un huissier notaire. A noter au passage que cette action s’inscrit dans un esprit d’encouragement à l’action culturelle et artistique à laquelle participe le concessionnaire.

Il s’agit donc de deux voitures Grand i10 transformées en œuvres Pop’art par les artistes-peintres Nadia Zouari et Majed Zalila.

Ainsi, la première voiture, peinte par Nadia Zouari, dont le prix de base est de 41 950 dinars tunisiens, a été adjugée 43 500 DT par un acheteur présent à l’agence de Charguia.

Quant à la deuxième voiture, peinte par Majed Zalila, elle a été adjugée 43 600 DT par un acheteur présent à l’agence Hyundai à Kairouan.

Premier fait saillant, le surplus de la vente, c’est-à-dire 1 350 dinars pour la première voiture et 1 360 dinars pour la seconde, sera reversé pour le compte de la Société française d’entraide et de bienfaisance (SFEB), une organisation de droit tunisien à but non lucratif, créée depuis 1882, déclarée d’utilité publique, et qui organise des actions caritatives au profit de ses œuvres de bienfaisance.

Deuxième fait saillant, le représentant de Hyundai Motor en Tunisie a décidé de doublé cette mise pour l’association.

Troisième fait saillant, Alpha Hyundai Motor offre 3 entretiens gratuits et 5 ans de garantie aux deux acheteurs.

Force est de souligner que, en plus de l’aspect commercial, Mehdi Mahjoub et Alpha Hyundai Motor ont la responsabilité sociale de l’entreprise chevillée au corps.

TB