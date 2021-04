Créé en 2004, le Réseau des Villes créatives de l’UNESCO (RVCU) favorise la coopération internationale entre des villes du monde entier qui investissent dans la culture et la créativité comme accélérateurs du développement durable. A travers sept domaines créatifs – Artisanat et arts populaires, Arts numériques, Design, Film, Gastronomie, Littérature et Musique – les villes du Réseau sont innovantes et stratégiques grâce à un large éventail d’initiatives ayant des impacts économiques, sociaux, culturels et environnementaux positifs.

Aux côtés de ses 246 villes membres issues de plus de 80 pays, le RVCU vise à mobiliser le pouvoir transformatif de la culture et de la créativité dans la construction de villes résilientes, durables et évolutives, soutenant ainsi la réalisation du Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030, au niveau local.

L’Appel à candidatures du RVCU est ouvert aux villes des Etats membres et des Membres associés de l’UNESCO et à travers son Cadre de coopération spécifique, l’UNESCO continue de renforcer la représentation géographique du Réseau. Les villes intéressées sont encouragées à soumettre leurs candidatures au moyen du Formulaire de candidature officiel avant le 30 juin 2021 (minuit HEC). Les dossiers de candidature reçus après la date limite, incomplets et/ou transmis dans un format différent, ne seront pas évalués.

Dans le cadre de l’Appel à candidatures 2021, une série de tutoriels illustrant les éléments clés du RVCU et de l’Appel est également disponible afin de soutenir les villes candidates dans la préparation de leur dossier de candidature.

Tous les détails sont disponibles dans la la page suivante : https://fr.unesco.org/creative-cities/content/appel-%C3%A0-candidatures