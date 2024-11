La présence tunisienne aux travaux de la première Réunion régionale des villes créatives de l’Unesco pour la région des pays arabes, organisé du 19 au 21 novembre 2024 dans la ville marocaine de Tétouan a été marquée, lit-on mercredi sur la page officielle du ministère des affaires culturelles, par la participation de la directrice générale du Centre International de Tunis pour l’Economie Culturelle Numérique (TICDCE), Saloua Abdelkhalek.

Organisée par l’UNESCO (Bureau de Rabat) en partenariat avec l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO), cette première réunion a, selon un communiqué de l’Unesco, abordé des thématiques clés telles que la promotion des synergies entre les villes créatives, l’élargissement du réseau et l’implication des jeunes dans les projets culturels pour la prochaine décennie. Les discussions ont permis d’explorer des initiatives concrètes pour intégrer les jeunes dans les processus de création et de transformation urbaine, tout en favorisant l’échange de bonnes pratiques entre les villes du réseau.

La ville de Tunis fait partie des premières villes arabes à avoir rejoint, en 2017, le Réseau des villes créatives de l’UNESCO dans le domaine de l’artisanat et des métiers d’art.

Créé en 2004, le Réseau des villes créatives de l’UNESCO regroupe actuellement 350 villes dans plus de 100 pays. Ces villes, longtemps réparties autour de sept domaines de spécialisation (artisanat et arts populaires, arts numériques, design, cinéma, gastronomie, littérature et musique) en comptent désormais un huitième et partagent une vision commune : faire de la culture et de la créativité des leviers majeurs de développement urbain durable.