Mubawab Tunisie, acteur de l’immobilier, décrypte le marché de la location en Tunisie pour l’année 2020, éclairant sur l’activité de la location longue durée à travers la dynamique observée sur sa plateforme.

Loyers moyens, variation des prix, surfaces moyennes… Cette étude détaillée offre une analyse pointue sur la situation du marché de la location en Tunisie en 2020 et propose des chiffres clés tels que l’évolution des prix avec un focus sur quelques zones, le changement du comportement des consommateurs ainsi que des surfaces dans différentes régions du pays.

Evolution des prix de loyer des appartements en Tunisie

Selon le Tensiomètre locatif 2020, en Tunisie un appartement vide – c’est-à-dire un logement sans meubles – se loue, en moyenne, 1 360 DT par mois.

À noter que le prix de la location immobilière a connu une nette augmentation avec une évolution annuelle de 12% en 2020 (T1= 1 270 DT, T2 =1 350 DT, T3= 1 390 DT, T4= 1 430 DT), soit une évolution de 3% pour chaque trimestre, voire 5% semestriellement.

Dans la catégorie des prix des loyers par zone, Les jardins du lac (Lac II) et Gammarth arrivent en tête du classement des biens les plus chers avec respectivement 2 951 DT et 3 129 DT, contre 1 028 DT à El Manar I et 950 DT à Ain Zaghouan.

A noter également que les quartiers les plus recherchés par les demandeurs de la location se situent principalement en banlieue nord de Tunis et au gouvernorat de l’Ariana avec une demande supérieure à 12,5% à l’Ariana-Ville et 20% au Kram. Ce dernier se caractérise par une pénurie en matière d’offres.

Evolution des superficies en Tunisie

En plus du facteur géographique, il existe un autre indicateur qui fait considérablement varier les prix de la location et qui est la superficie.

Cet indicateur ne cesse de prendre de l’importance et s’affirme de plus en plus lors d’une opération de location longue durée, notamment en période post-confinement.

À l’instar d’autres pays dans le monde, le confinement imposé pendant le deuxième trimestre de 2020 en Tunisie a redéfini les critères de choix d’un logement.

En effet, les Tunisiens ont davantage recours à des logements plus vastes avec un espace extérieur (jardin, balcon, terrasse etc.). Une tendance post-confinement qui se confirme en Tunisie.

A titre de comparaison, en 2020, les locations disposant d’un balcon ont augmenté de 4% entre le premier et le deuxième trimestre avec un taux de croissance qui avoisine les 48%.

Il est aussi intéressant de souligner la tendance à gagner en superficie (en moyenne 3m² à l’échelle nationale en seulement un trimestre). ns l’ensemble et pour chacun des segments retenus pour les appartements vides sur la base des annonces de location publiées sur Mubawab.tn.