Le Conseil des droits de l’Homme des Nations unies a adopté, mardi 23 mars, le projet de résolution sur le rapatriement des fonds d’origine illicite dans leurs pays d’origine, présenté par la Tunisie, la Libye et l’Egypte et adopté par le groupe africain, annonce, mercredi, le ministère des Affaires étrangères.

Le projet de résolution a été adopté à l’issue de la 46e session ordinaire du conseil, à la majorité des voix des pays membres.

Le ministère a expliqué, dans une déclaration, que cette résolution est le fruit d’une importante mobilisation des efforts nationaux, régionaux et internationaux, par le biais de la coopération multilatérale, pour sensibiliser la communauté internationale à l’importance de la restitution de ces fonds et du droit des peuples à décider de leurs ressources.

une démarche qui a pour objectif de défendre les droits économiques et sociaux des peuples qui font partie intégrante du système des droits de l’Homme et constituent un facteur essentiel dans la lutte contre la corruption et l’instauration des fondements de la bonne gouvernance”, lit-on de même source.