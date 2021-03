Le gouvernorat de Kasserine sera le premier gouvernorat du pays à exploiter le Système “Injaz” (Réalisation) de suivi et d’évaluation de l’exécution des projets publics développé par le Centre national de l’informatique (CNI), en vertu d’une convention de partenariat signée mercredi 24 mars avec le CNI.

Cette convention a été signée par le directeur général de du CNI, Kamel Saadaoui et le secrétaire général du gouvernorat de Kasserine, Touhami Mhamdi, en présence du ministre des Technologies de la communication, Mohamed Fadhel Kraiem et le gouverneur de Kasserine, Adel Mabrouk.

Le ministre des Technologies de la communication a souligné, à cette occasion, l’importance des TIC et de la numérisation dans le développement des méthodes de travail de l’administration au niveau central et régional. Il a affirmé que le système de suivi et d’évaluation de l’exécution des projets publics permettra un meilleur suivi des projets régionaux et de trouver les solutions adéquates aux différents obstacles entravant la réalisation de ces projets.

Le ministre a appelé à conjuguer les efforts pour faire réussir cette expérience pilote qui sera par la suite généralisée à tous les gouvernorats.

De son côté, le gouverneur de Kasserine a affirmé que le gouvernorat est disposé à mobiliser tous les moyens nécessaires pour garantir la bonne exploitation de ce système pour un meilleur suivi des projets dans la région, ce qui soutiendra son développement (la région).