Teleperformance : Augmentation de salaire et création de nouvelles primes au profit des employés

Un accord a été signé mardi au siège du ministère des affaires sociales entre le directeur général de la société téléperformance et les représentants du syndicat de base de cette société française.

Selon cet accord une augmentation de 7pc au niveau des salaires des employés au titre de l’année 2021 a été accordée en plus de la création de deux nouvelles primes.

Ainsi la grève initialement prévue les 24 et 25 mars courant a été annulée. Selon Ali Wrak, secrétaire général de la fédération des technologies de l’information et des services relevant de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) et secrétaire général du syndicat de base de la société, a précisé que l’accord stipule notamment la création de deux nouvelles primes (de Aid el Idha et Aid el Fitr) au profit des différents employés en plus d’une augmentation de la prime de l’ancienneté.

Des mouvements de protestation ont été enregistrés récemment au sein de la société en plus d’un préavis de grève publié le 12 mars courant pour annoncer une grève les 24 et 25 mars.