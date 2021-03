Sept entreprises ont été déclarées lauréates du programme “Meilleurs Employeurs en Tunisie” pour 2021. Il s’agit d’Ekuity Capital, la Société Tuniso-Koweïtienne d’El Emar (STKE), Teleperformance, Ipsen, Mezzo, Pfizer et Armatis.

Le programme ” Meilleurs Employeurs en Tunisie ” fait partie du programme international de certification reconnu sous le nom ” Best Places To Work ” récompensant les meilleurs employeurs dans différent pays.

L’évaluation repose sur l’analyse de l’attractivité d’une entreprise grâce à un processus en deux étapes axé sur 8 dimensions autour de la culture de l’entreprise, le leadership du management, les opportunités d’apprentissage et les pratiques RH.

Ce programme international de certification des entreprises est organisé depuis 6 ans en Tunisie et il vise à rendre hommage aux entreprises qui se distinguent par la qualité des politiques et des pratiques RH déployées au sein de leurs organisations.

La version 2021 des ” Meilleurs Employeurs en Tunisie ” récompensent les diverses actions engagées par les employeurs pour retenir et fidéliser leurs collaborateurs et les accompagner dans leur développement professionnel tout en assurant la préservation de leur santé, dans un contexte marqué par la pandémie.

Ekuity Capital, anciennement connu sous le nom de Consortium tuniso-koweïtien de développement (CTKD), a été créé en 1976 sous la forme d’une joint-venture entre Kuwait Investment Authority (KIA), le fonds souverain de l’Etat du Koweït, le gouvernement Tunisien et le secteur privé Tunisien afin de promouvoir le secteur de l’hôtellerie et le tourisme Tunisien.

La Société Tuniso-Koweitienne d’El Emar (STKE) est un promoteur immobilier agréé spécialisé dans l’immobilier neuf en Tunisie. Créée en 1990, la société est une filiale du groupe Ekuity capital.

Teleperformance est le leader mondial de la gestion de l’expérience client multicanal. Présent en Tunisie depuis 2000, Teleperformance Tunisie emploie plus de 6 000 collaborateurs sur ses centres du grand Tunis (Charguia 2, Montplaisir, Kram et Ben Arous) et de Sousse.

Ipsen est un groupe biopharmaceutique mondial engagé à prolonger et améliorer la vie des patients ainsi que leur état de santé, grâce à des médicaments innovants en oncologie, neurosciences et maladies rares. Ipsen est présent dans 115 pays dont la Tunisie.

Mezzo, né du groupe 3 Suisses International, justifie d’une expertise en vente à distance et en marketing direct. Multinationale créée depuis la Tunisie en 2004, Mezzo propose une offre multilingue par sa présence à Bordeaux, Toulouse, Barcelone et Tunis (1100 collaborateurs).

PFIZER est le 1er groupe biopharmaceutique mondial. Propriétaire de 75 sites de production, le groupe est, en 2010, le leader mondial dans son secteur. PFIZER s’est installé en Tunisie en 1964 à travers un bureau de liaison.

A partir de 1989 des mesures d’encouragement à la fabrication locale ont été prises en Tunisie et l’acteur majeur de la santé, s’est depuis engagé dans un processus de développement continu. Son unité de fabrication nationale a été lancée en joint-venture avec la Siphat en 1998.

Armatis, spécialiste de la relation client à distance depuis 30 ans, est un acteur majeur du marché, implanté en France, en Tunisie, en Pologne, au Portugal avec 22 sites et près de 10 000 collaborateurs.