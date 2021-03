L’organisation International Alert-Tunisie a lancé sa plateforme en ligne “Salametna” pour l’évaluation des espaces publics au niveau de la sécurité sanitaire et la lutte contre la propagation de la Covid-19, a indiqué aujourd’hui, la directrice du projet Meriem Abdelbaki.

Elle a précisé dans une déclaration à la TAP que les citoyens issus de 6 municipalités à savoir, Sidi Ali Ben Oun, sabalet Oueled Asker (gouvernorat de Sidi Bouzid) , Enfidha et sidi heni ( gouvernorat de Sousse) et Ghomrassen et Bir Lahmer (gouvernorat de Tataouine) ont la possibilité de consulter la plateforme “salametna“. et évaluer les espaces publics selon 7 critères.

“L’évaluation de ces espaces a-t-elle dit se fera selon les critères prédéfinis à savoir la distanciation physique, le port du masque, l’aération de l’espace et l’approvisionnement en outils de désinfection, outre l’engagement des travailleurs à respecter le protocole sanitaire.

Elle a ajouté que cette plateforme s’inscrit dans le cadre d’un projet qui a démarré en novembre 2020 et se poursuivra durant 4 mois pour permettre aux régions marginalisées de faire face à la pandémie.

A noter que ce projet a été réalisé par International Alert-Tunisie en collaboration avec l’organisation de coopération et de développement économique avec un financement de la part du Royaume uni.