La Tunisie s’est hissée en tête du tableau des médailles du Grand prix de Tunis 2021 de para-athlétisme, après avoir récolté 10 nouvelles médailles (3 or, 5 argent et 2 bronze) au terme des épreuves de la deuxième journée.

Le bilan de la participation tunisienne à ce meeting qualificatif pour les prochains jeux olympiques de Tokyo 2021, s’élève ainsi à 23 médailles (8 or, 9 argent et 6 bronze), ce qui lui permet de devancer l’Algérie (14 médailles: 7 or, 4 argent et 3 bronze) et le Maroc (15 médailles: 6 or, 4 argent et 5 bronze).

Cette deuxième journée a été, notamment, marquée par une nette domination tunisienne de l’épreuve du lancé du poids (F40), après que Raja Jbeli, Rim Abdelli et Nourhène Belhaj Salem aient, respectivement, remporté une médaille d’or, une d’argent et une autre de bronze.

Pour sa part, Raouaa Tlili a raflé l’or à l’épreuve du lancé du poids dans la catégorie (T41), au même titre qu’Abdennacer Feidi, également médaillé d’or dans la catégorie (F32) au lancé du marteau.

Quant aux cinq médailles d’argent tunisiennes, elles sont revenues à Sonia Mansour (T38) au 100m, Rim Abdelli (F40) au lancé du poids, Maroua Brahmi (F31) au lancé du marteau, Roua Jbeli (T12) au 1500m et Wassim Motreb (F32) au lancé du marteau.

Le duo Nourhène Belhaj Salem (F40) et Hatem Nasrallah (T13) s’est contenté du bronze, aux épreuves du lancé du poids et du 5000m.

Pour rappel, la 14e édition du meeting international de Tunis comptant pour le Grand Prix des championnats du monde de para-athlétisme IAAF, est qualificative pour les prochains Jeux Paralympiques de Tokyo.

Près de 600 athlètes, venus de 64 pays, participent à cet événement.