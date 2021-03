Des spectacles de théâtre, en compétition et hors compétition, représentant huit pays arabes sont au line-up de la troisième édition du Festival international des Monodrames de Carthage qui aura lieu du 25 au 28 mars, à Tunis et à Hammamet.

Après la Palestine et l’Irak lors des précédentes éditions, le Maroc sera l’invité d’honneur de cette édition 2021 du festival international des Monodrames de Carthage.

La section ” Monologues Kids ” prévue au complexe culturel Yasmine Hammamet est la grande nouveauté pour cette édition 2021. Elle sera dirigée par l’acteur tunisien Fayçal Bezzine qui prévoit une programmation spéciale dédiée aux enfants.

L’artiste ambitionne d’encadrer les enfants tout en tenant en compte de leur besoin d’avoir une culture équilibrée à travers des activités qui les épargne des dangers des phénomènes sociétaux. Cette section prévoit de décerner deux prix au nom au nom de l’actrice tunisienne Dalenda Abdou; le prix de la meilleure révélation féminine et le prix de la meilleure révélation masculine.

Les représentations se tiendront entre trois espaces, la maison de la culture maghrébine Ibn Khaldoun et le Théâtre de la BNA à Tunis ainsi que le complexe culturel ” Yasmine “, de la station touristique Yasmine à Hammamet.

Le festival bénéficie du soutien du ministère des Affaires Culturelles et celui du Tourisme et de l’Artisanat, en partenariat avec avec la Banque nationale Agricole (BNA) dont le théâtre abritera une partie des spectacles.

Quelle vocation pour ce festival des Monodrames

Un point de presse a eu lieu ce vendredi au Théâtre de la BNA pour présenter les grandes lignes de cette édition 2021. Le dramaturge et acteur Ikram Azouz, directeur du festival, a présenté une édition qui cherche à dynamiser la scène culturelle et artistique. Il a rappelé les défis de la conjoncture sanitaire à cause de la pandémie de la Covid-19, qui a largement impactée les professionnels du secteur culturel.

Après avoir été annulée en 2020, cette troisième édition se tient dans une période qui connait une nette amélioration des indicateurs sanitaires dans le pays. Les organisateurs comptent également sur la reprise totale récemment décidée dans le secteur culturel, dans le respect des protocoles sanitaires.

Ikram Azzouz a également tenue à préciser la vocation de ce festival qui dit-il, n’interfère pas celles des autres festivals de théâtre dans le pays. Il a évoqué une nouvelle tendance adoptée dans plusieurs régions du monde qui optent pour ce genre de théâtre, citant l’exemple de l’Algérie et le Maroc où cet art, le Monodrame, est assez développé.

Au niveau scénique, le monodrame est un genre assez proche du One-man-show et le stand up comédie, a-t-il dit. Cependant, il diffère au niveau des caractéristiques comme étant un spectacle qui répond aux exigences artistiques du théâtre classique, a-t-il expliqué.

Le grand absent de cette édition est l’Egypte à cause des restrictions la conjoncture sanitaire. Le dramaturge Mahmoud Shehata devait participer avec un spectacle programmé dans la compétition officielle.

Des démarches sont également en cours pour faciliter le voyage des artistes algériens.

Pour sa part, la Bande de Gaza en Palestine, sera présente cette année, et ce après avoir été empêchée de participer à l’édition précédente à cause des restrictions imposées sur les passagers en dehors de cette zone.

Une édition spéciale pourra avoir lieu au mois de septembre prochain à laquelle participeront les artistes absents lors de cette 3ème édition qui se tient dans une conjoncture exceptionnelle.

Spectacles et jury

La compétition officielle de cette édition verra la participation de spectacles de metteurs en scènes issus de plusieurs pays arabes ; Algérie (1), Bahreïn (1), Libye (1), Irak (2), Palestine (1) et Tunisie (1).

Le jury présidé par la Tunisienne Mouna Noureddine (Actrice), sera composé de l’Algérien Ahcene Tlilani (auteur et critique de théâtre) et le Marocain Mohamed Sebai.

D’autres artistes seront présents à travers des spectacles hors compétition. Ils représentent la Tunisie, la Libye, l’Irak et la Palestine, avec un spectacle pour chacun des artistes participants. Dans la même catégorie, le Maroc participe avec 2 spectacles en plus d’un spectacle tuniso-libyen.

Quatre ateliers de théâtre animés par des professionnels sont prévus du 26 au 28 mars, entre les espaces qui abriteront le festival. Ils seront axés sur divers thèmes ; Le corps et l’espace scénique, le théâtre de la rue, l’improvisation dans le théâtre de la rue et les technique du conte.

Cérémonies et hommages

La cérémonie inaugurale du festival aura lieu au Théâtre municipal de Tunis. Elle verra la présentation du spectacle ” Hareb mena addawla al islamya “, interprété par Mounir Laamari et mis en scène de Walid Daghsni. Ce monodrame est une adaptation du livre ” Konto fi errika : hareb mena addawla al islamya ” du Hédi Yahmed, journaliste-écrivain, un opus de 270 pages, en arabe, qui est édité en 2017 chez Dar Al-Naqsh.

Le palmarès de cette édition sera dévoilé au cours de deux cérémonies qui se dérouleront à Yasmine Hammamet. La première est prévue à 10h du matin en partenariat avec le ministère la Femme, de la Famille et des Seniors. Elle sera dédiée à la compétition ” Monologues Kids ” avec la participation des clubs d’enfance à travers le pays.

La seconde aura lieu dans l’après-midi (16h) pour les spectacles de la compétition officielle. A partir de 17h30, le public aura rendez-vous avec un spectacle ” Ana w hya, hya w ena ” d’après un texte du dramaturge marocain Abdelkrim Berechid.

Un hommage sera rendu au grand dramaturge marocain Abdelkrim Berrechid, au luthiste irakien Naseer Shamma, à l’acteur algérien Lamri Kaouene et au metteur en scène libyen, feu Charh el-bal Abdelhadi.

Une cérémonie est prévue le 25 mars, à midi, au siège de l’Organisation Arabe pour l’Education, la Culture et les Sciences (Alecso) au centre Urbain nord à Tunis. Un hommage sera rendu au célèbre luthiste Irakien Nasser Shamma qui donnera une conférence sur l’état des lieux de la culture arabe.

Une cérémonie officielle à l’honneur des invités du festival aura lieu le 27 mars (11h du matin) au siège du ministère des Affaires Culturelles à la Kasbah, Tunis.

NB: Des navettes quotidiennes de bus Tunis-Hammamet, sont prévues pour les médias qui assureront la couverture de l’évènement.